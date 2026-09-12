Μετά τη φιλική νίκη επί της ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σήμερα την πρωταθλήτρια Σερβίας, Σπαρτάκ Σουμπότιτσα.

Το τεστ απέναντι στην πρωταθλήτρια Σερβίας προσφέρει στον Ομπράντοβιτς ακόμη μία ευκαιρία να δοκιμάσει πρόσωπα και σχήματα, αλλά και να δει την ομάδα του να εφαρμόζει όσα γίνονται στις προπονήσεις.

Το ζητούμενο άλλωστε αυτή τη περίοδο είναι η σταδιακή δημιουργία αγωνιστικής ταυτότητας και η βελτίωση της ομάδας από παιχνίδι σε παιχνίδι.

Με την ΑΕΚ παρά τις σημαντικές απουσίες των Ναν, Σλούκα, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλου, Φαλ και Κουζέλογλου, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε αρκετά καλά στοιχεία.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 18:00, στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλλιθέας, με τηλεοπτική μετάδοση από ACTION24.