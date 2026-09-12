Ακριβή πώληση

Ο Παναθηναϊκός προχωράει για τον Ανάς Σαλάχ-Εντίν και συζητάει με τη Ρόμα για δανεισμό με ρήτρα υποχρεωτικής αγοράς. Για ακόμη μία φορά οι πράσινοι κινούνται για την απόκτηση παίκτη που ήταν στόχος του Ολυμπιακού, θέλοντας να ενισχυθούν αγωνιστικά και… επικοινωνιακά. Η ΠΑΕ πάντως δεν πρέπει να έχει μόνο έξοδα, πρέπει να έχει και έσοδα, ειδικά όταν έχει δώσει τόσα πολλά λεφτά σε μια μεταγραφική περίοδο. Γι’ αυτό και οι οπαδοί θα πρέπει να περιμένουν τουλάχιστον μία δυνατή, ακριβή πώληση τον Ιανουάριο. Είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο, οπότε θα γίνει. Το θέμα είναι ποιος θα είναι ο παίκτης που θα πωληθεί για να μπουν πολλά λεφτά στο ταμείο. Μέσα στο καλοκαίρι, πάντως, έγιναν κρούσεις για τον Τεττέη αλλά το θέμα δεν προχώρησε.

Νέος Βάργκα τον Ιανουάριο

Ο Ιανουάριος θα έχει ενδιαφέρον και για την ΑΕΚ, όχι για κάποια πώληση αλλά για μεταγραφή. Δυνατή μεταγραφή και ακριβή, όπως έγινε με τον Βάργκα. Μέσα στη σεζόν ήρθε πέρυσι ο Ούγγρος φορ με την Ένωση να δίνει ένα πολύ καλό ποσό και αποδείχθηκε καθοριστική η μεταγραφή του. Κάτι τέτοιο θα κάνουν και φέτος οι κιτρινόμαυροι και γι’ αυτό αποφάσισαν να μην αποκτήσουν τώρα κάποιον άλλο παίκτη. Δεν ήθελαν ακόμη μία μεταγραφή για την ποσότητα, ήθελαν κάτι ποιοτικό και δεν το βρήκαν τις τελευταίες μέρες. Έτσι, στη Νέα Φιλαδέλφεια αποφάσισαν να συνεχίσει η ομάδα ως έχει και τον Ιανουάριο θα γίνει αυτό που πρέπει, ειδικά στην άμυνα. Θα δοθούν όσα λεφτά χρειάζονται για να γίνει μεταγραφή στυλ Βάργκα.

Οργάνωση

Ο Ολυμπιακός κάνει ένα νέο ξεκίνημα με το ντεμπούτο του Αλγκουαθίλ κόντρα στον ΟΦΗ και ο Κορδόν ήδη έπιασε δουλειά. Ο νέος αθλητικός διευθυντής ξέρει καλά την ομάδα, ξέρει τι πρέπει να γίνει τον Ιανουάριο, πώς θα πρέπει να αλλάξει το ρόστερ με προσθήκες και αποχωρήσεις και ήδη έχει αρχίσει να εξετάζει περιπτώσεις παικτών τόσο από την Ευρώπη όσο και από τη Νότια Αμερική. Ο Ισπανός έχει ενημερωθεί για τα προβλήματα που υπήρχαν στους ερυθρόλευκους, ξέρει πολύ καλά ότι η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος ήταν πολύ… μπερδεμένη και στόχος του είναι να μην παρατηρηθούν ξανά τέτοια φαινόμενα. Γι’ αυτό και έχει ήδη αρχίσει τη δουλειά ώστε τον Ιανουάριο ο Ολυμπιακός να ξέρει τι θέλει να κάνει και να μη χάσει καθόλου χρόνο.

Ψάχνει νέο Φαρίντ

Ο τραυματισμός του Φαλ άλλαξε το πλάνο του Ομπράντοβιτς, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να ψάχνει άμεσα για ψηλό. Οι πράσινοι είχαν ήδη στο μυαλό τους το να κινηθούν μέσα στη σεζόν για κάποια προσθήκη στο ρόστερ, η θλάση του Γάλλου σέντερ όμως τούς οδηγεί, όπως φαίνεται, στην απόφαση να ψάξουν άμεσα για κάποιον ψηλό. Για δύο μήνες, όπως είχε υπογράψει δίμηνο συμβόλαιο αρχικά ο Φαρίν πέρυσι, ο οποίος τελικά είχε πείσει με τις εμφανίσεις του ότι άξιζε να υπογράψει νέο στη συνέχεια, ως το τέλος της σεζόν. Αυτό θα προσπαθήσει να κάνει και τώρα ο Παναθηναϊκός, να αποκτήσει κάποιον ψηλό για δύο μήνες και από εκεί και πέρα βλέπουμε.

Αρρώστια

Είναι τέτοιο το κλίμα γύρω από τον ΠΑΟΚ που κάποιοι… στενοχωριούνται στην προοπτική της Νέας Τούμπας. Γιατί; Επειδή ξέρουν πως η κατασκευή του νέου γηπέδου είναι κομβικής σημασίας για το μέλλον και αυτός που θα χτίσει το νέο γήπεδο, θα ελέγχει και την ΠΑΕ. Αν δηλαδή ο Σαββίδης που καθάρισε την ΠΑΕ από τα χρέη και επί των ημερών του κατακτήθηκαν πρωταθλήματα και κύπελλα, φτιάξει και το γήπεδο, τότε δεν θα μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν και για τίποτα. Γι’ αυτό και η απέναντι πλευρά εκφράζει δυσαρέσκεια για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, προσπαθεί να αυξήσει την πίεση προς τον Σαββίδη και αρχίζουν να κυκλοφορούν διάφορα τρελά για την Τούμπα που δεν πρέπει να γκρεμιστεί γιατί δεν υπάρχουν εγγυήσεις για το νέο γήπεδο κλπ. Ο Ιβάν, όμως, προχωράει κανονικά.