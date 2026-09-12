Ανατροπή υπήρξε στην υπόθεση του Ισμαΐλ Καρτάλ, με τη Φενέρμπαχτσε. Ο Τούρκος τεχνικός μετά το τέλος του αγώνα με την Ρόμα να υπέβαλλε την παραίτησή του, η οποία ωστόσο δεν έγινε δεκτή.

Μάλιστα, παρότι ο Καρτάλ δεν βρέθηκε στην προπόνηση της Παρασκευής (11/9), ένα τηλεφώνημα του προέδρου, Αζίζ Γιλντιρίμ, άλλαξε τις ισορροπίες, με αποτέλεσμα ο Τούρκος προπονητής να ανακαλέσει την παραίτησή του.

«Ήρθαμε εδώ μαζί και θα φύγουμε μαζί. Από εδώ και στο εξής, κανείς άλλος εκτός από εσένα δεν μπορεί να κουβαλήσει αυτή την ομάδα. Μαζί, θα κάνουμε τη Φενέρμπαχτσε πρωταθλήτρια», είπε ο ιδιοκτήτης της ομάδας στον 65χρονο τεχνικό,.

Την παραμονή του επιβεβαίωσε και η ίδια η ομάδα με ανακοίνωσή της, αναφέροντας: «Ο προπονητής μας, κ. Ισμαήλ Καρτάλ, παραμένει στη θέση του. Η ομάδα μας θα συνεχίσει την προετοιμασία της για τον αγώνα με την Γκαζιαντέπ με προπόνηση αύριο στις 11:30 π.μ. υπό την καθοδήγηση του προπονητή μας, Ισμαΐλ Καρτάλ».