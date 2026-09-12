Πραγματοποιήθηκε σήμερα Σάββατο (12/09) η εθελοντική αιμοδοσία του Ολυμπιακού, η οποία διοργανώνεται δύο φορές το χρόνο στη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7 και σε συνεργασία με το Νοσοκομείο «Μεταξά».

Στην αίθουσα Τύπου του «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ο φίλαθλος κόσμος για ακόμη μία φορά ανταποκρίθηκε πλήρως στο κάλεσμα της ΠΑΕ και με λίγα λεπτά από το χρόνο του χάρισε ζωή σε συνανθρώπους μας.

Ο συντονιστής της εθελοντικής αιμοδοσίας και υπεύθυνος διαχείρισης εισιτηρίων του Ολυμπιακού, Παναγιώτης Μπαντούνας, ανέφερε: «Θα θέλαμε για άλλη μια χρονιά να ευχαριστήσουμε τους εθελοντές φιλάθλους του Ολυμπιακού, και όχι μόνο, για την τεράστια ανταπόκριση.

Θα ήθελα να τονίσω ότι οι εθελοντές είναι κάθε φορά και καινούργιοι και σε αυτή τη μεγάλη ανταπόκριση, το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ευχαριστώ. Ραντεβού τον Φεβρουάριο ή την πρώτη ή τη δεύτερη εβδομάδα για την εθελοντική αιμοδοσία που θα κάνουμε για τα θύματα της Θύρας 7»

Παράλληλα, στην εθελοντική αιμοδοσία της ΠΑΕ Ολυμπιακός βρέθηκε και ο διοικητής του νοσοκομείου «Μεταξά», Σαράντος Ευσταθόπουλος, ο οποίος δήλωσε: «Ολυμπιακός και κοινωνική προσφορά, κοινωνική αλληλεγγύη, είναι έννοιες ταυτόσημες για τον Πειραιά και όχι μόνο. Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται σήμερα που πραγματοποιούμε ακόμα μία εθελοντική αιμοδοσία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Παρέα με δεκάδες φίλους της ομάδας μας του Ολυμπιακού και σε συνεργασία με το τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου «Μεταξά», χαρίζουμε ζωή στους ογκολογικούς ασθενείς του νοσοκομείου μας με λίγα λεπτά από το χρόνο της δικής μας ζωής.

Ευχαριστούμε πολύ για ακόμη μία φορά το Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», για τη φιλοξενία, τον Πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Ευάγγελο Μαρινάκη, γιατί είναι πάντα δίπλα στις ανάγκες του νοσοκομείου μας και βέβαια το προσωπικό του νοσοκομείου μας, αλλά κυρίως τους εθελοντές φίλους του Ολυμπιακού, που είναι πάντα πιστοί στο ραντεβού μας του Σεπτεμβρίου, αλλά και του Φεβρουαρίου».

Τέλος, το λόγο πήρε ο Ιατρός του τμήματος αιμοδοσίας του νοσοκομείου «Μεταξά», Ηλίας Κούσης, ο οποίος ανέφερε: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο, τη διοίκηση, αλλά και τους εθελοντές του Ολυμπιακού για την προσφορά αίματος που κάνουν στους ασθενείς του νοσοκομείου μας, εκφράζοντας έτσι και την ανθρωπιά τους προς τον συνάνθρωπο τον πάσχοντα, αλλά και τιμώντας τον ιστορικό σύλλογο».