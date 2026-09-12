Η Euroleague διέψευσε τις φήμες των τελευταίων ημερών, που ήθελαν την ακύρωση του Super Cup στο Άμπου Ντάμπι λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.
Η διοργανώτρια αρχή με ανάρτηση στα social media ανακοίνωσε ότι το Super Cup θα διεξαχθεί κανονικά στο Άμπου Ντάμπι, το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου.
Έτσι οι Ολυμπιακός, Ρεάλ Μαδρίτης, Φενέρμπαχτσε και Ντουμπάι θα μονομαχήσουν για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
18 Σεπτεμβρίου
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (17:00)
Dubai BC – Ρεάλ Μαδρίτης (20:00)
19 Σεπτεμβρίου
Μικρός τελικός (17:00)
Τελικός (20:00)