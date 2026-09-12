Η Euroleague διέψευσε τις φήμες των τελευταίων ημερών, που ήθελαν την ακύρωση του Super Cup στο Άμπου Ντάμπι λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Η διοργανώτρια αρχή με ανάρτηση στα social media ανακοίνωσε ότι το Super Cup θα διεξαχθεί κανονικά στο Άμπου Ντάμπι, το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου.

Έτσι οι Ολυμπιακός, Ρεάλ Μαδρίτης, Φενέρμπαχτσε και Ντουμπάι θα μονομαχήσουν για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

18 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (17:00)

Dubai BC – Ρεάλ Μαδρίτης (20:00)

19 Σεπτεμβρίου

Μικρός τελικός (17:00)

Τελικός (20:00)