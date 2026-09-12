Την στιγμή που για την Γιαγκελόνια πλησιάζει ο αγώνας με τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (16/9, 22:00), για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League, ο προπονητής της Πολωνικής ομάδας Άντριαν Σιεμιένιετς, βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας.

Σύμφωνα με το «WP SportoweFakty», ο τεχνικός της Γιαγκελόνια φέρεται να έστειλε μήνυμα στον διαιτητή Αρκάντιους Καμίλ Βόιτσικ πριν από την αναμέτρηση με την GKS Κατοβίτσε. Το περιεχόμενο της επικοινωνίας αφορούσε ποδοσφαιριστές που βρίσκονταν στο όριο κίτρινων καρτών.

Στο μήνυμα, ο Σιεμιένιετς φέρεται να ζητούσε να υπάρχει προειδοποίηση πριν από ενδεχόμενη κάρτα σε παίκτη της ομάδας του, ώστε να έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει.

Η αποκάλυψη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Πολωνία, με τον προπονητή της Γιαγκελόνια να καλείται ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας προκειμένου να δώσει εξηγήσεις.