O Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Νο2) και ο Μπεν Σέλτον (Νο9), θα μονομαχήσουν στον τελικό για τον πρώτο τους τίτλο στο US Open.

Ο Γερμανός Ζβέρεφ, μετά από έναν αγώνα που διήρκησε σχεδόν τρεις ώρες, επικράτησε 3-0 σετ του Ρώσου Χατσάνοφ και πήρε την πρόκριση στον τελικό.

Στο πρώτο σετ επικράτησε 6-3, ενώ τα άλλα δύο οδηγήθηκαν στο tie-break. Από την άλλη ο Σέλτον πήρε την πρόκριση με ανατροπή κόντρα στον Τιάφο (Νο12).

Ο Τιάφο προηγήθηκε με 6-4 στο πρώτο σετ, αλλά ο Σέλτον έκανε την αντεπίθεση και επικράτησε με 6-3 στα επόμενα δύο σετ και με 7-5 κατάφερε να προκριθεί για πρώτη φορά σε τελικό Grand Slam.

Ο τελικός του US Open είναι προγραμματισμένος για αύριο Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 21:00.