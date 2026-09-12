Ο Ραφίνια έχει ξεκινήσει εκπληκτικά την σεζόν με την Μπαρτσελόνα, έχοντας μέχρι στιγμής 8 γκολ και μία ασίστ σε πέντε συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Champions League

Για τον λόγο αυτό, όπως αναφέρουν στην Ισπανία οι «μπλαουγκράνα» θέλουν από τώρα να δέσουν τον Βραζιλιάνο με νέο συμβόλαιο για πολλά ακόμα χρόνια, με το τρέχον συμβόλαιο να ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2028.

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται σε εξέλιξη, με τον Ραφίνια να μην δελεάζεται από τις μεγάλες προτάσεις που έχει από τη Σαουδική Αραβία, καθώς θέλει να παραμείνει στην Βαρκελώνη.