Ο Ραφίνια έχει ξεκινήσει εκπληκτικά την σεζόν με την Μπαρτσελόνα, έχοντας μέχρι στιγμής 8 γκολ και μία ασίστ σε πέντε συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Champions League
Για τον λόγο αυτό, όπως αναφέρουν στην Ισπανία οι «μπλαουγκράνα» θέλουν από τώρα να δέσουν τον Βραζιλιάνο με νέο συμβόλαιο για πολλά ακόμα χρόνια, με το τρέχον συμβόλαιο να ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2028.
Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται σε εξέλιξη, με τον Ραφίνια να μην δελεάζεται από τις μεγάλες προτάσεις που έχει από τη Σαουδική Αραβία, καθώς θέλει να παραμείνει στην Βαρκελώνη.
🚨 Multiple sources confirm that Barcelona are already working on a contract renewal for Raphinha!— Barça Universal (@BarcaUniversal) September 12, 2026
Negotiations are underway and he has ignored massive offers from Saudi Arabia to stay at the club.
We need our most decisive and clinical player to stay at the club for many… pic.twitter.com/CUs8Uwlijx