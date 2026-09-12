Πολύ κοντά σε μια μεγάλη μεταγραφή είναι ο Βόλος, καθώς είναι σε επαφές με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Ρεμί Καμπελά.

Ο 36χρονος Γάλλος μεσοεπιθετικός ανήκει στο ρόστερ του Ολυμπιακού, ωστόσο δεν υπολογίζεται και όλα δείχνουν πως θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Μαγνησίας.

Τις τελευταίες ώρες υπάρχουν επαφές των Πειραιωτών με τους Θεσσαλούς και μένει να οριστικοποιηθούν κάποιες λεπτομέρειες, προκειμένου να προχωρήσει η μεταγραφή.

Ο Καμπελά ανήκει στον Ολυμπιακό από το καλοκαίρι του 2025 και με την φανέλα των Πειραιωτών έχει αγωνιστεί σε δέκα παιχνίδια, έχοντας δύο ασίστ.

Ο Καμπελά ήταν πέρσι δανεικός στη Ναντ από τους «ερυθρόλευκους», ενώ στο παρελθόν έχει στεφθεί πρωταθλητής Γαλλίας με την Μονπελιέ.