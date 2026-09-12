Δυνατές αναμετρήσεις περιλαμβάνει η 4η αγωνιστική της Premier League με αυτή που ξεχωρίζει να είναι η αυριανή μονομαχία του Μάντσεστερ.

Η Γιουνάιτεντ θα φιλοξενήσει στο Ολντ Τράφορντ τη Σίτι, σε μία αναμέτρηση που και οι δύο ομάδες θέλουν να αποδείξουν πολλά και φυσικά να πάρουν τη νίκη.

Το σημερινό πρόγραμμα πάντως έχει ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς η Χαλ των Τζολάκη και Μουζακίτη θα αναμετρηθεί στο Λονδίνο απέναντι στην Τσέλσι, ενώ η Άρσεναλ του Τζόλη θα δοκιμαστεί εκτός έδρας με την Σάντερλαντ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της Premier League:

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ (17:00)

Άστον Βίλα-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)

Τσέλσι-Χαλ (17:00)

Κρίσταλ Πάλας-Ίπσουιτς (17:00)

Λίβερπουλ-Φούλαμ (17:00)

Τότεναμ-Έβερτον (19:30)

Σάντερλαντ-Άρσεναλ (22:00)

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

Κόβεντρι-Μπράιτον (16:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)

Λιντς-Νιούκαστλ (22:00)