Πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος Αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά στα Εκπαιδευτήρια της Μητρόπολης Πειραιά, καθώς και τα εγκαίνια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων των Εκπαιδευτηρίων.

Το συγκεκριμένο έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στην προσφορά του προέδρου του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη στη μνήμη της μητέρας του Ειρήνης.

Τον αγιασμό για τους μαθητές και τους γονείς τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Έχουμε μία μεγάλη εορτή, έγινε κάτι που αναμέναμε 30 ολόκληρα χρόνια με προσευχή και μεγάλη εγκαρτέρηση.

Αυτή τη στιγμή βιώνουμε την έκθεση δωρεών του Παναγίου Θεού που ενέπνευσε τον αγαπητό Πρόεδρο, κ. Ευάγγελο Μαρινάκη, να υλοποιήσει αυτό το μεγάλο έργο της πλήρους και εκ βαθέων ανακαινίσεως του Ιδρύματος Προστασίας Νεότητος της Αγίας μας εκκλησίας εν Πειραιεί, Άγιος Πολύκαρπος & Άγιος Γεώργιος.

Είμαι λοιπόν απέραντα ευγνώμων και επιτρέψτε να εκφράσω την μεγάλη μου ευγνωμοσύνη στον αγαπημένο μας Πρόεδρο κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, για αυτή τη μεγάλη δωρεά που χάρισε στην τοπική μας εκκλησία και το εκπαιδευτικό μας σύστημα, η οποία υπερβαίνει τις 500.000€.

Και την ώρα αυτή θα ήθελα να μου επιτραπεί να αναγγείλω ότι ο αγαπημένος μας πρόεδρος, μάς έχει αναγγείλει ότι θα μας χαρίσει την ανακαίνιση μιας νέας μονάδας για την αντιμετώπιση της άνοιας και του Αλτσχάιμερ στην πόλη μας, σε κτίριο του γηροκομείου Πειραιώς, που θα ξεπεράσει τα 4.000.000€, εις μνήμην της μητρός του Ειρήνης, της αρχόντισσας που εστέναξε τα ζώπυρα της πίστεως στον Ευάγγελο Μαρινάκη».

Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Αντιπροέδρου και γενικού διευθυντή της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστα Καραπαπά: «Σεβασμιότατε, αγαπητοί φίλοι, όπως γνωρίζετε όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού, οικογένεια εκατομμυρίων, είναι δίπλα σας, πάντα στο πλευρό σας. Σας ευχαριστούμε που σε μία εποχή γεμάτη σκοτάδι, γεμίζετε φως τα μάτια των παιδιών και σίγουρα μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τα πάντα».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alter Ego Media, Γιάννης Βρέντζος, από την πλευρά του τόνισε: «Ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης αποτελεί σταθερό αρωγό του θεάρεστου έργου της Μητροπόλεως Πειραιώς. Ειδικά οι πρωτοβουλίες που αφορούν τη νέα γενιά, τα παιδιά, την επόμενη μέρα της πόλης του Πειραιά, της χώρας μας, τον βρίσκουν σταθερά υποστηρικτή.

Θέλω να συγχαρώ τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιώς και όλους τους συνεργάτες, τους εκπαιδευτικούς, για αυτό το καταπληκτικό έργο, δίνοντας κάθε ευλογία και ελπίδα στη νεολαία της πόλης του Πειραιά».

Τέλος, χαιρετισμό απηύθυνε και ο Δήμαρχος Πειραιά και αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, κ. Γιάννης Μώραλης: «Σεβασμιότατε, Άγιοι πατέρες, αγαπητοί γονείς, εκπαιδευτικοί και κυρίως παιδιά. Έχω τη χαρά και την τιμή, ο Δήμαρχος της πόλης του Πειραιά, για δέκατη χρονιά να είμαι στον Αγιασμό εδώ στην αρχή της σχολικής χρονιάς, στα εκπαιδευτήρια της Μητρόπολης Πειραιά.

Ένα σχολείο που όπως πάντα λέω κοσμεί και τιμά την πόλη μας, για την ποιότητά του, και για τους ανθρώπους. Είναι πολύ σημαντικό για μια πόλη να έχει ένα τέτοιο εκπαιδευτήριο, του οποίου το αντικείμενο μεταφέρεται στα παιδιά μας και σας δείχνει τις αξίες που έχουμε ανάγκη, ειδικά αυτή την εποχή.

Να συγχαρώ και εγώ τον Πρόεδρο του Ολυμπιακού για την διαχρονική στήριξή του στην πόλη του Πειραιά, στην Μητρόπολη του Πειραιά και κατ’ επέκταση στα εκπαιδευτήρια της Μητροπόλεως. Πολλά μπράβο για αυτή την πλήρη ανακαίνιση εδώ. Να δεσμευτώ για ακόμα μία φορά πως και εμείς ως δημοτική αρχή θα είμαστε δίπλα σας με όλες μας τις δυνάμεις σε ό,τι χρειαστεί».