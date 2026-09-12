Πολύ κοντά στην απόκτηση του Μπρούμα από την Μπενφίκα βρίσκεται ο Άρης, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Πορτογαλία.

Όπως τονίζει η «A Bola» ο 32χρονος Πορτογάλος αριστερός εξτρέμ δέχτηκε να λύσει το συμβόλαιό του με την Μπενφίκα και να συνεχίσει την καριέρα του στη Θεσσαλονίκη.

«Ο Μπρούμα συμφώνησε να λύσει το συμβόλαιο του και να συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη», ανέφερε μεταξύ άλλων το δημοσίευμα.

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Εξελίξεις αναμένονται άμεσα και στην περίπτωση που τελικά ο παίκτης λύσει το συμβόλαιο του με τους Πορτογάλους, αναμένεται να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.