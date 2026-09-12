H Mίλαν αντιμετωπίζει σήμερα (19:00) στο Ολίμπικο της Ρώμης την Λάτσιο, για την 4η αγωνιστική της Serie A, με τον Ρούμπεν Αμορίμ να δίνει χθες Παρασκευή (11/9) συνέντευξη Τύπου για την συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Ο Πορτογάλος προπονητής της ομάδας του Μιλάνου, ωστόσο έγινε viral για τους λάθος λόγους, καθώς σύγκρινε τις προπονήσεις της ομάδας του με αεροπορικά δυστυχήματα και μάλιστα ανήμερα της 11ης Σεπτεμβρίου, ημέρα που έγινε η τρομοκρατική επίθεση στους Δίδυμους Πύργους των ΗΠΑ.

«Χρειάζεται να τα πάμε καλύτερα κατά τη διάρκεια κάθε προπόνησης. Είναι όπως τα αεροπορικά δυστυχήματα. Εκεί όπου μαθαίνεις… Εντάξει, αυτή δεν είναι μία καλή σύγκριση αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Εάν κάτι πάει λάθος, παίρνουμε όλες τις πληροφορίες και τις εφαρμόζουμε στην προπόνηση», ανέφερε ο χαρακτηριστικά ο Αμορίμ.