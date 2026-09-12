Η Φενέρμπαχτσε αναδείχθηκε ισόπαλη με 1-1 με την Ρόμα στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League, με τον τεχνικό της ομάδας της Τουρκίας Ισμαΐλ Καρτάλ μετά το τέλος του αγώνα να υποβάλλει την παραίτησή του

Η παραίτηση δεν έγινε δεκτή από τον πρόεδρο του συλλόγου, Αζίζ Γιλντιρίμ και με ανακοίνωση ανέφερε πως ο Καρτάλ συνεχίζει κανονικά στην ομάδα.

Ωστόσο τα ΜΜΕ της Τουρκίας έχουν ξεκινήσει τα σενάρια διαδοχής, βγάζοντας στην δημοσιότητα αρκετά ονόματα υποψηφίων.

Ένα από αυτά είναι και του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού μετά από 2,5 χρόνια.