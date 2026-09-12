Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Superbet League 2.
Στο Μαρκόπουλο η τοπική Μαρκό θα υποδεχθεί την Athens Kallithea, ενώ στην Λάρισα η ΑΕΛ Novibet φιλοξενεί τη Ζάκυνθο.
Από εκεί και πέρα, την Κυριακή ο Νέστος Χρυσούπολης αντιμετωπίζει τον Πύργο, ο Πανσερραϊκός τον Αστέρα Β, στην Ερμούπολη η Ελλάς Σύρου υποδέχεται την Αναγέννηση Καρδίτσας και η Νίκη Βόλου θα αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό Β.
Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα με την αναμέτρηση του Πανθρακικού με τον ΠΑΟΚ Β στο ΔΑΚ Κομοτηνής και του Παναιωνίου με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου
Μαρκό – Athens Kallithea (16:00)
ΑΕΛ – Ζάκυνθος (18:00)
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου
Νίκη Βόλου – Ολυμπιακός Β (16:00)
Πανσερραϊκός – Αστέρας AKTOR B (17:00)
Νέστος Χρυσούπολης – Πύργος (17:00)
Ελλάς Σύρου – Αναγέννηση Καρδίτσας (17:30)
Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου
Πανιώνιος – Απόλλων Καλαμαριάς (16:00)
Πανθρακικός – ΠΑΟΚ Β (17:00)