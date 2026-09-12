Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει ήμερα η αυλαία της 4ης αγωνιστικής της Super League. Στο Φάληρο ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον ΟΦΗ και στο Πανθεσσαλικό Στάδιο ο Ηρακλής τον Ατρόμητο.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΟΦΗ

19:00 COSMOTE SPORT 1

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ, η οποία θα είναι η πρώτη στην εποχή του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον πάγκο των Πειραιωτών, με τον Βάσκο προπονητή να αντικαθιστά τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος αποχώρησε μετά από 2,5 χρόνια. Οι Πειραιώτες στην αποψινή αναμέτρηση θέλουν μόνο τη νίκη για να μην απομακρυνθούν από την κορυφή της βαθμολογίας. Στην αποστολή για τους Πειραιώτες συμπεριλήφθηκε και ο Μπέιλι. Από την άλλη, ο ΟΦΗ θέλει να συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις και να φύγει με τον βαθμό ή τους βαθμούς από το Φάληρο. Εκτός αποστολής για την αποψινή αναμέτρηση έμεινε ο Μαρινάκης, ενώ Ισέκα και Σιέλης είναι στην διάθεση του Χρήστου Κόντη.

ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

21:00 ΣΚΑΪ

Ηρακλής και Ατρόμητος διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με τον Ηρακλή να προέρχεται από τη νίκη επί του Αστέρα στην Τρίπολη με 2-0, ενώ ο Ατρόμητος ακόμη δεν έχει γευτεί τη χαρά της νίκης. Για τον Ηρακλή επιστρέφει ο Βίτορ Μιρ, ο οποίος εξέτισε την τιμωρία του μετά την αποβολή του στο παιχνίδι με τον Βόλο. Αντίθετα, εκτός αποστολής έμειναν ο Μπαρσένας, ο οποίος υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση, καθώς και ο Χρομάντα. Από την άλλη ο Ντούσαν Κέρκεζ συμπεριέλαβε για πρώτη φορά τον Περέα στην αποστολή του Ατρομήτου.