Ξεκίνησε η ψηφοφορία για το βραβείο Golden Boy Web Fans Award για το 2026 που δίνεται από την Ιταλική εφημερίδα «Tuttosport»

Ανάμεσα στους 100 υποψήφιους για να κάνουν δικό τους το βραβείο για τον καλύτερο παίκτη της χρονιάς κάτω των 21 ετών που αγωνίζεται σε ευρωπαϊκή ομάδα, βρίσκονται και τρεις Έλληνες.

Συγκεκριμένα, υποψήφιοι είναι ο περσινός νικητής του βραβείου και ποδοσφαιριστής της Χαλ πλέον Χρήστος Μουζακίτης.

Ο Χαράλαμπος Κωστούλας της Μπράιτον και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος αγωνίζεται στη Γερμανία και στην Ντόρτμουντ.