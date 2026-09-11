Ο Ολυμπιακός υποδέχεται αύριο (19:00) τον ΟΦΗ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», για την 4η αγωνιστική της Super League και ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έκανε γνωστή την πρώτη του αποστολή ως τεχνικός των Πειραιωτών.

Μια μέρα μετά την ανακοίνωση της πρόσληψής του από την πειραϊκή ΠΑΕ, ο Βάσκος τεχνικός πήρε στην αποστολή όλους τους διαθέσιμους παίκτες για να πάρει η ομάδα του τη νίκη στο ντεμπούτο του, ούτως ώστε να μην χάσει την επαφή της με την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Σε αυτή την πρώτη αποστολή βρίσκεται και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας ο Λίον Μπέιλι, αλλά και ο Κλέιτον. Αντίθετα εκτός αποστολής έμεινε ο Σιπιόνι και ο Ρόκα που τραυματίστηκε στο ματς με τον Βόλο στον ώμο.

Αναλυτικά, η αποστολή του Ολυμπιακού: Ορτέγα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Γιάρεμτσουκ, Ζότα Σίλβα, Γκονσάλες και Κλέιτον.