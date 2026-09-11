Ο αρχηγός του Μεξικού και μέσος της Γουέστ Χαμ, Έντσον Άλβαρες, διέψευσε κατηγορηματικά τις καταγγελίες που τον συνδέουν με φερόμενο σχέδιο απαγωγής στο Μεξικό τον Νοέμβριο του 2024.

Ο κινηματογραφιστής Χουάν Χοσέ Λόπες Ορντόνιες υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα απαγωγής από δύο άτομα, τα οποία τον απείλησαν, τον έδεσαν και του έβαλαν σύριγγα στον λαιμό. Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι ο Άλβαρες του οφείλει 3,5 εκατομμύρια πέσος, περίπου 206.000 δολάρια, για τη συνεργασία τους σε ντοκιμαντέρ.

Ο διεθνής Μεξικανός, ο οποίος φέρεται να βρέθηκε στη μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού, απέρριψε πλήρως τις κατηγορίες και ανακοίνωσε ότι οι δικηγόροι του εξετάζουν τη λήψη νομικών μέτρων εναντίον όσων διατυπώνουν ή διαδίδουν, όπως υποστηρίζει, ψευδείς ισχυρισμούς εις βάρος του.

«Απορρίπτω κατηγορηματικά κάθε καταγγελία ή προσπάθεια σύνδεσης του ονόματός μου με γεγονότα, διαμάχες ή συμπεριφορές που δεν έχουν καμία σχέση μαζί μου», ανέφερε σε δήλωσή του στα social media.

Ο Άλβαρες τόνισε ακόμη ότι σοβαρές κατηγορίες πρέπει να συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία και να εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές, τους εισαγγελείς και τα δικαστήρια, και όχι μέσω δημοσιευμάτων που, όπως υποστήριξε, δίνουν προτεραιότητα στον εντυπωσιασμό. «Έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν έχω καμία σχέση με τα γεγονότα που αναφέρονται», κατέληξε.