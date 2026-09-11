Ο Κιλιάν Μπαπέ, σε νέο απόσπασμα της συνέντευξής του στη γαλλική εφημερίδα «Équipe», αναφέρθηκε στο παρατσούκλι «δικτάτορας» που του αποδίδουν ορισμένοι χρήστες στα social media, εξηγώντας πως το συγκεκριμένο θέμα έχει τόσο χιουμοριστική όσο και ιδιαίτερα σοβαρή πλευρά.

«Εν μέρει είναι αστείο, γιατί έχεις την αίσθηση ότι για κάποιους πρόκειται απλώς για ένα αστείο. Όμως υπάρχει και η λιγότερο αστεία πλευρά, γιατί γνωρίζουμε τη ζημιά που έχουν προκαλέσει τέτοιοι άνθρωποι στην ιστορία», ανέφερε ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Γάλλος επιθετικός πρόσθεσε πως δεν θεωρεί αποδεκτές τις συγκρίσεις με ανθρώπους που έχουν δολοφονήσει ή προκαλέσει δυστυχία σε εκατομμύρια ανθρώπους. «Δεν νομίζω ότι έχω κάνει ποτέ κάτι παρόμοιο στη ζωή μου», τόνισε, αναγνωρίζοντας πάντως ότι σε αρκετές περιπτώσεις τα σχόλια γίνονται για πλάκα.

Ο Μπαπέ αναφέρθηκε, τέλος, και στον Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος κάνει ανάλογα πειράγματα εις βάρος του, εξηγώντας πως ο συμπαίκτης του απλώς διασκεδάζει με όσα βλέπει στα social media.