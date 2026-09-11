Ο Έντσο Μαρέσκα αναφέρθηκε στη μεγάλη αντιπαλότητα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του ντέρμπι του Μάντσεστερ, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη αναμέτρηση ως ένα από τα πιο «καυτά» ντέρμπι που έχει ζήσει.

Η 4η αγωνιστική της Premier League περιλαμβάνει ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια του αγγλικού πρωταθλήματος, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να υποδέχεται τη Μάντσεστερ Σίτι στις 13 Σεπτεμβρίου, στις 18:00.

Για τον Μαρέσκα αυτή είναι η πρώτη του σεζόν στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι, μετά την ολοκλήρωση της ιστορικής περιόδου του Πεπ Γκουαρδιόλα. Το ξεκίνημα των «Πολιτών» είναι ιδανικό, καθώς έχουν πετύχει τρεις νίκες στις τρεις πρώτες αγωνιστικές και βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με την Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη.

Με αφορμή, λοιπόν, το μεγάλο παιχνίδι του Μάντσεστερ, ο Ιταλός τεχνικός κλήθηκε να μιλήσει και για την εμπειρία του από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Μαρέσκα έχει φορέσει στο παρελθόν τη φανέλα του Ολυμπιακού και γνωρίζει από πρώτο χέρι την ένταση που συνοδεύει την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Ο προπονητής της Σίτι στάθηκε στη μοναδική ατμόσφαιρα που δημιουργείται γύρω από το συγκεκριμένο παιχνίδι, υπογραμμίζοντας το τεράστιο μέγεθος της αντιπαλότητας ανάμεσα στους δύο «αιώνιους» του ελληνικού ποδοσφαίρου. «Κάθε ντέρμπι είναι λίγο πολύ παρόμοιο. Έχω συμμετάσχει σε διαφορετικά. Το πιο καυτό ντέρμπι ήταν Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκού γιατί ήταν πολύ ζεστό. Επίσης, δυνατά ήταν τα Γιουβέντους – Τορίνο και Σεβίλλη – Μπέτις. Ως προπονητής με την Τσέλσι είναι όλα ξεχωριστά παιχνίδια για τους οπαδούς και πρώτα απ’ όλα, για το προπονητικό επιτελείο, είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι για όλους. Θέλω τέτοιου είδους παιχνίδια. Μου αρέσουν αυτού του είδους τα παιχνίδια».