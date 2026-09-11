Αν και φτάνουμε στο φινάλε των μεταγραφών, ο Παναθηναϊκός είναι πιθανό να κινηθεί για την απόκτηση ενός ακόμη αριστερού μπακ, παρότι η συγκεκριμένη θέση διαθέτει ήδη λύσεις. Ο Κυριακόπουλος έχει ξεκινήσει δυναμικά τη σεζόν, όμως είναι δεδομένο πως δεν μπορεί να αγωνιστεί μόνος του σε όλα τα παιχνίδια, ενώ για τον Κρίστιαν Κρίστινασεν δεν υπάρχει ακόμα ξεκάθαρη εικόνα.

Γι’ αυτό κι εξετάζονται τα τελευταία 24ωρα κι άλλα ονόματα και στη λίστα ξεχωρίζει ένα πολύ δυνατό όνομα. Στον Ολυμπιακό ασχολήθηκαν πολύ σοβαρά με την περίπτωσή του, όμως ο ποδοσφαιριστής αρνήθηκε να έρθει στην Ελλάδα. Τώρα όμως ο χρόνος πέρασε και τα δεδομένα άλλαξαν.

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