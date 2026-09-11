Κι άλλη μεταγραφή

Τρίτη νίκη σε τρεις αγωνιστικές για τον Παναθηναϊκού που βλέπει ότι… πνέει καλός άνεμος. Και για να γίνουν ακόμη καλύτερα τα πράγματα, υπάρχουν σκέψεις για ακόμη μία κίνηση στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου. Ο Αλαφούζος έχει δώσει δεκάδες εκατ. ευρώ για την ενίσχυση του ρόστερ και είναι διατεθειμένος να δώσει κι άλλα, αν το αποφασίσει ο Νίστρουπ. Οι πράσινοι θέλουν πάση θυσία να κατακτήσουν το πρωτάθλημα φέτος, είναι αποφασισμένοι να κάνουν τα πάντα για να το πετύχουν και δεν αποκλείεται να προχωρήσουν απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Όχι για βασικό, αφού το δίδυμο είναι οι Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν, αλλά για να υπάρχει ακόμη μία λύση για τον Νίστρουπ.

Κι άλλη αποχώρηση

Νέο ξεκίνημα στον Ολυμπιακό με νέο προπονητή και με νέο αθλητικό διευθυντή πλέον. Ο Μαρινάκης είχε αποφασίσει εδώ και καιρό ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές σε όλα τα επίπεδα και προχώρησε σε αυτές όταν θεώρησε πως ήταν απαραίτητο. Ότι δεν έπρεπε να χαθεί άλλος χρόνος. Οι αλλαγές πάντως στους ερυθρόλευκους, όπως λένε στον Πειραιά, δεν έχουν τελειώσει. Θα γίνουν κι άλλες προσεχώς, καθώς ο Μαρινάκης έχει αποφασίσει να πάρει σκούπα και να διορθώσει τα κακώς κείμενα, είτε στην ομάδα είτε στην ΠΑΕ. Κι αν για το ρόστερ ό,τι αποχώρηση πρέπει να γίνει θα γίνει τον Ιανουάριο, για τις αλλαγές στα στελέχη δεν υπάρχει τέτοιος περιορισμός. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να το κάνει ο πρόεδρος.

Δράμα η κατάσταση

Ο Λανουά παραδέχθηκε στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ ότι κακώς δεν δόθηκε πέναλτι υπέρ του Εντιαγέ στο ματς με τον Παναθηναϊκό. Το κακό δεν είναι ότι έγινε αυτό το λάθος, αλλά το γεγονός ότι έχουν γίνει κι άλλα και είμαστε μόλις στην 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Είτε μιλάμε για Έλληνες διαιτητές είτε για τον Τσβάιερ, είναι αρκετά τα παιχνίδια σε αυτές τις πρώτες τρεις αγωνιστικές που έχουμε δει διαιτητικές αποφάσεις που δεν δικαιολογούνται με τίποτα. Η πλειοψηφία των ομάδων, βέβαια, τάχθηκε υπέρ της παραμονής του Λανουά, οπότε τώρα θα πρέπει να μάθουν να ζουν με τις συνέπειες των πράξεών τους. Πέραν της πλάκας όμως, ο αρχιδιαιτητής και φυσικά ο Μάκης Γκαγκάτσης θα πρέπει να επαναφέρουν στον ίσιο δρόμο τους διαιτητές. Εκτός κι αν ο ίσιος είναι αυτός που δείχνουν να χαράζουν στις πρώτες αγωνιστικές…

Σκέψεις για ακόμη έναν στόπερ

Ο ΠΑΟΚ βρήκε στο πρόσωπο του Μπανζά τον επιθετικό, οι μεταγραφές του όμως είναι πιθανό να μην έχουν ολοκληρωθεί ακόμη. Ο δικέφαλος του βορρά ήθελε στόπερ, χαφ, επιθετικό και τους έκλεισε τις τελευταίες μέρες. Παρ’ όλα αυτά, τόσο ο Λίσι όσο και οι Βιεϊρίνια και Μάτος βλέπουν ότι το ρόστερ δεν είναι πλήρες και ότι χωράει ένας κεντρικός αμυντικός ακόμη. Ακούγεται παράλογο από τη στιγμή που έχουν ήδη αποκτηθεί τρεις στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, ο Χατζηδιάκος, ο Ντιέγκο Κόστα και ο Ελουστόντο, ο τελευταίος όμως δεν πείθει με τις εμφανίσεις του ως τώρα και γι’ αυτό στη Θεσσαλονίκη σκέφτονται να κάνουν ένα τελευταίο… ντου και να αποκτήσουν κι άλλον στόπερ. Το μπάτζετ πάντως είναι περιορισμένο, είναι η αλήθεια.

Σαν τελικός

Η ΑΕΚ έχει μπροστά της το ματς με τον Αστέρα στην Τρίπολη και ο Νίκολιτς έχει σημάνει… συναγερμό. Ο Σέρβος ήταν πολύ εκνευρισμένος μετά τη γκέλα με την Κηφισιά καθώς η ομάδα του δεν είχε τη σωστή νοοτροπία και θέλει να αποφύγει κάτι ανάλογο σε λίγες μέρες, γι’ αυτό και έχει στην τσίτα τους πάντες, περιμένοντας να δει την Ένωση να αντιμετωπίζει με απόλυτη σοβαρότητα το παιχνίδι. Στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν παρασύρονται από το Champions League, ξέρουν πολύ καλά ότι ο πρώτος τους στόχος είναι το πρωτάθλημα ξανά και ξέρουν, επίσης, ότι η φετινή σεζόν θα είναι πιο δύσκολη από την περσινή. Υπάρχουν διάφορα σημάδια σε αυτές τις πρώτες τρεις αγωνιστικές που τους δίνουν να καταλάβουν ότι ο ανταγωνισμός θα είναι πιο δύσκολος.