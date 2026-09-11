Ο Σίντνεϊ Γκοβού, εμβληματική μορφή της Λυών και επτά φορές πρωταθλητής Γαλλίας με την Ολιμπίκ, μίλησε ανοιχτά για τον ρατσισμό που, όπως υποστηρίζει, έχει κάνει πιο έντονη την παρουσία του γύρω από τους αγώνες της ομάδας. Ο άλλοτε διεθνής επιθετικός εξέφρασε μάλιστα την ανησυχία του για την ασφάλεια του 17χρονου γιου του, ο οποίος είναι φίλος της Λυών και έχει μικτή καταγωγή.

Αφορμή για τις δηλώσεις του αποτέλεσαν τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν μετά την αναμέτρηση της Λυών με τη Χάβρη στις 29 Αυγούστου. Μιλώντας στη «Le Progrès», ο Γκοβού αποκάλυψε ότι και κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας είχε αντιμετωπίσει ρατσιστικές συμπεριφορές.

«Την εποχή που έπαιζα, υπήρχαν ήδη περιστατικά διακρίσεων. Θυμάμαι ότι είχα έρθει σε αντιπαράθεση με έναν υπεύθυνο εξέδρας στη νότια κερκίδα, επειδή μου είχε κάνει ρατσιστικά σχόλια, πιθανότατα μετά από ένα παιχνίδι στο οποίο δεν είχα παίξει καλά. Όμως τώρα αντιδρώ ως πατέρας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γκοβού εξήγησε πως η κατάσταση τον έχει οδηγήσει στο σημείο να απαγορεύει στον γιο του να παρακολουθεί αγώνες από την εξέδρα. «Ο γιος μου είναι 17 ετών, γεννήθηκε στη Λυών, είναι οπαδός της ομάδας και είναι μιγάς. Μου έχει ζητήσει αρκετές φορές να πάμε να παρακολουθήσουμε έναν αγώνα από την εξέδρα και του είπα όχι. Δεν είναι φυσιολογικό να του το αρνούμαι επειδή φοβάμαι μήπως δεχθεί ρατσιστική επίθεση απλώς και μόνο επειδή είναι μιγάς», τόνισε.

Ο παλαίμαχος άσος ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί υπεύθυνους ούτε τον σύλλογο ούτε το σύνολο των φιλάθλων, αλλά μικρές ομάδες ανθρώπων που, όπως είπε, δημιουργούν κλίμα φόβου. Παράλληλα, ζήτησε άμεση παρέμβαση της Πολιτείας, υπογραμμίζοντας ότι ο ρατσισμός αποτελεί αδίκημα και όχι απλώς μια πολιτική άποψη.

«Πρέπει το κράτος να δράσει γρήγορα, γιατί πλέον ξεπερνά τα όρια του ποδοσφαίρου. Εδώ και πολύ καιρό έχουμε αφήσει την κατάσταση να εξελίσσεται», σημείωσε ο Γκοβού, προειδοποιώντας πως η επιρροή ακραίων πολιτικών χώρων μπορεί να κάνει την κατάσταση ακόμη πιο επικίνδυνη.