Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στην επιλογή του Γιαν Μοντέρο να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού, παρά τις ιδιαίτερα υψηλές οικονομικές προτάσεις που είχε στα χέρια του ο 22χρονος γκαρντ.

Μιλώντας στη Nova, ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» αποκάλυψε πως κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων υπήρξαν αρκετές ομάδες που διεκδίκησαν την απόκτηση του Μοντέρο, προσφέροντάς του πολύ μεγάλα ποσά.

«Για την ομάδα θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Το διάστημα που κινήθηκε η διαδικασία για να τον πάρουμε, κινήθηκαν κι άλλες ομάδες, δίνοντάς του τρελά λεφτά. Μάλιστα, κάποιες του έδωσαν και λευκές επιταγές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπαρτζώκας.

Ο Έλληνας προπονητής υπογράμμισε πως η απόφαση του Μοντέρο να επιλέξει τον Ολυμπιακό αποτελεί τιμή τόσο για τον ίδιο όσο και για τον σύλλογο, καθώς δείχνει ότι ο παίκτης έβαλε σε προτεραιότητα την αγωνιστική του εξέλιξη.

«Το γεγονός ότι προτίμησε να έρθει εδώ, τον τιμά, φυσικά τιμά και τον Ολυμπιακό. Είναι πολύ συγκεκριμένος τι θέλει στην καριέρα του και πώς θα το πετύχει», τόνισε.

Παράλληλα, ο Μπαρτζώκας έστειλε ένα ευρύτερο μήνυμα προς τους νεαρούς αθλητές, εξηγώντας πως δεν θα πρέπει πάντοτε να αποτελεί πρώτο κριτήριο η οικονομική πρόταση. Όπως σημείωσε, ένας παίκτης 22-23 ετών μπορεί να ωφεληθεί περισσότερο μακροπρόθεσμα επιλέγοντας ένα πρόγραμμα που θα τον βοηθήσει να εξελιχθεί μπασκετικά.

«Μια διαδρομή που βασίζεται στην εξέλιξη και στο μπάσκετ, θα του φέρει σε βάθος χρόνου πολύ περισσότερη δόξα, χρήματα και τίτλους, απ’ ό,τι ευκαιριακά από κάτι άλλο», σχολίασε, φέρνοντας ως παράδειγμα περιπτώσεις παικτών που επέλεξαν ομάδες αποκλειστικά για τα χρήματα και στη συνέχεια αποχώρησαν.