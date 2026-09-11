Η Κόμο εντυπωσιάζει από το ξεκίνημα της παρουσίας της στο Champions League και αποδεικνύει πως η εξαιρετική της πορεία δεν αποτελεί προϊόν τύχης. Πίσω από την εικόνα της ομάδας του Σεσκ Φάμπρεγας βρίσκονται σημαντικές επενδύσεις, σωστός σχεδιασμός και ποδοσφαιρική τεχνογνωσία, στοιχεία που έχουν μετατρέψει την ομάδα σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες παρουσίες της διοργάνωσης.

Η νίκη απέναντι στη Λειψία ήταν το αποκορύφωμα ενός εξαιρετικού ξεκινήματος. Η Κόμο αντιμετώπισε έναν αντίπαλο με ευρωπαϊκή εμπειρία και ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου με μεγάλη αυτοπεποίθηση, παίζοντας με άνεση, προσωπικότητα και επιθετική διάθεση.

Σημαντικό ρόλο στην εξαιρετική εικόνα της Κόμο είχε και ο Τάσος Δουβίκας. Η φρεσκάδα και η ενέργεια που προσφέρει δίνουν διαφορετικό αέρα στην επιθετική λειτουργία της ιταλικής ομάδας, με τον Έλληνα επιθετικό να κάνει τη διαφορά στην πρεμιέρα του Champions League. Το γκολ που σημείωσε, αλλά και η συνολική παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο, τον ανέδειξαν σε έναν από τους πρωταγωνιστές της μεγάλης βραδιάς για την Κόμο.

Δεν πρόκειται για θαύμα



Η Κόμο έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο όμορφες ποδοσφαιρικές ιστορίες των τελευταίων ετών. Είναι η ομάδα που από αουτσάιντερ βρέθηκε στη μεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, όμως η επιτυχία της δεν μπορεί να χαρακτηριστεί θαύμα.

Η πορεία της αποτελεί αποτέλεσμα ενός φιλόδοξου πρότζεκτ, το οποίο στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος είναι οι σημαντικές επενδύσεις της οικογένειας Χαρτόνο και ο δεύτερος η ποδοσφαιρική γνώση του Φάμπρεγας και των ανθρώπων που έχουν την ευθύνη του μεταγραφικού σχεδιασμού.

Τα χρήματα από μόνα τους δεν αρκούν, όπως και η τεχνογνωσία δεν μπορεί να αποδώσει χωρίς τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους. Στην Κόμο, οι δύο παράγοντες λειτουργούν συμπληρωματικά και το αποτέλεσμα είναι πλέον ορατό τόσο στην Ιταλία όσο και στην Ευρώπη.

Το μεγάλο ερωτηματικό αφορά τη συνέχεια. Όσο αυξάνονται οι αγωνιστικές υποχρεώσεις και τα παιχνίδια μεσοβδόμαδα γίνονται περισσότερα, θα φανεί αν η ομάδα του Φάμπρεγας μπορεί να ανταποκριθεί ταυτόχρονα στο πρωτάθλημα και στο Champions League, τόσο σε σωματικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο.

Το γεγονός ότι η Κόμο ήταν η μοναδική ιταλική ομάδα που πανηγύρισε τη νίκη στην πρεμιέρα δεν πρέπει να οδηγήσει σε εύκολα αρνητικά συμπεράσματα για το ιταλικό ποδόσφαιρο.

Η Ίντερ και η Νάπολι ηττήθηκαν από τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Άρσεναλ αντίστοιχα, δύο ομάδες που ανήκουν στην ευρωπαϊκή ελίτ. Και στις δύο περιπτώσεις, πάντως, οι ιταλικές ομάδες στάθηκαν ανταγωνιστικά. Η Ίντερ θα μπορούσε να είχε πάρει την ισοπαλία, ενώ η Νάπολι παρέμεινε μέσα στο παιχνίδι μέχρι σχεδόν το τέλος.

Η Ρόμα, από την άλλη, απέσπασε ισοπαλία στην Κωνσταντινούπολη από τη Φενέρμπαχτσε, αποτέλεσμα που αφήνει μια μικρή απογοήτευση, αφού οι «Τζιαλορόσι» είχαν προηγηθεί και κυριαρχήσει στο πρώτο ημίχρονο.

Η διοργάνωση βρίσκεται ακόμη στην αρχή και ο δρόμος είναι μακρύς. Η Κόμο δικαίως απολαμβάνει τα φώτα της δημοσιότητας, με τον Δουβίκα να προσθέτει τη δική του φρεσκάδα και ποιότητα στην επίθεση, όμως οι υπόλοιπες ιταλικές ομάδες δεν πρέπει να ξεγράφονται από τόσο νωρίς.