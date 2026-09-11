Ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο αποκάλυψε πως δέχθηκε προσέγγιση από ελληνικό σύλλογο τις προηγούμενες ημέρες, ο οποίος μάλιστα είχε προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή. Η συγκεκριμένη αναφορά του Πορτογάλου τεχνικού συνδέθηκε άμεσα με τον Ολυμπιακό, ο οποίος πρόσφατα άλλαξε σελίδα στην τεχνική του ηγεσία.

Ο Κονσεϊσάο μίλησε το βράδυ της Πέμπτης στην πατρίδα του, παραχωρώντας συνέντευξη στη DAZN. Σε ερώτηση σχετικά με το αν έχει αυτή την περίοδο προτάσεις για να επιστρέψει στους πάγκους, ο Πορτογάλος επιβεβαίωσε πως έχει δεχθεί αρκετές κρούσεις το τελευταίο διάστημα.

«Ναι, έχουν φτάσει πολλές προσφορές αυτούς τους δύο ή τρεις μήνες. Ακόμα και σήμερα, από έναν αραβικό σύλλογο, για παράδειγμα. Πριν από μια εβδομάδα, ήταν από έναν σύλλογο που άλλαξε προπονητή στην Ελλάδα. Υπήρξαν επίσης επαφές με έναν τουρκικό σύλλογο, ο οποίος δεν είναι ένας από τους λεγόμενους μεγάλους συλλόγους. Δεν είναι πολύ δύσκολο να φτάσεις εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, κλείνοντας τη φράση του με χιούμορ.

Η αναφορά του σε ελληνική ομάδα που προχώρησε σε αλλαγή προπονητή προκάλεσε εύλογα συνειρμούς στην Πορτογαλία. Η A Bola προχώρησε ουσιαστικά στην αποκωδικοποίηση των λεγομένων του, συνδέοντας την ελληνική ομάδα με τον Ολυμπιακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ανακοινώσει την Τετάρτη την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία μετά την αποχώρηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Στο ίδιο δημοσίευμα γίνεται αναφορά και στον τουρκικό σύλλογο που φέρεται να προσέγγισε τον Κονσεϊσάο. Η A Bola εκτιμά πως πρόκειται για την Τραμπζονσπόρ, την ομάδα του Σαλάχ.