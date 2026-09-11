Η πρώτη τυπική ενημέρωση, όπως συμβαίνει σε κάθε διακοπή για τις εθνικές ομάδες, έφτασε επίσημα στη γραμματεία της Ίντερ: τίποτα το ασυνήθιστο, ο Λαουτάρο Μαρτίνες βρίσκεται στην προεπιλογή της Αργεντινής του Σκαλόνι για την πρώτη συγκέντρωση των δευτεραθλητών κόσμου μετά τον αιματηρό τελικό στην Αμερική και την αποχώρηση του Μέσι, η οποία άφησε πίσω της μια «κοιλάδα δακρύων».

Πέρα όμως από τη γραφειοκρατική διαδικασία, υπάρχει ένας κόσμος που βρίσκεται σε αναβρασμό, ιδιαίτερα στο Μπουένος Άιρες. Για αυτόν τον λόγο, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα ακολουθήσει η τελική κλήση για μια ακόμη ασαφή και κάθε άλλο παρά συναρπαστική τριάδα φιλικών αγώνων της «Selección».

Αντίθετα, δεδομένου του κλίματος που επικρατεί, ο αρχηγός των «νερατζούρι» και άλλοι μεγάλοι αστέρες της ομάδας θα μπορούσαν να πάρουν ένα απρόσμενο διάλειμμα. Από τον Λαουτάρο μέχρι τους Χουλιάν Άλβαρες και «Κούτι» Ρομέρο, περνώντας από τους Άγγλους Μαρτίνες και ΜακΆλιστερ, αλλά και τον Ντε Πολ, τον «υπαρχηγό» του Μέσι στο Μαϊάμι, πρόκειται για ολόκληρη την παλιά φρουρά που έχει μπλεχτεί στα προβλήματα της AFA.

Με λίγα λόγια, κανείς δεν θα εκπλαγεί αν οι μεγάλοι αστέρες του Σκαλόνι παραμείνουν στην πατρίδα τους και αυτή η πιθανότητα δεν μπορεί να αφήσει αδιάφορο τον κόσμο της Ίντερ. Χωρίς την αγαπημένη του εθνική ομάδα, την οποία ο «Toro» συνηθίζει να ακολουθεί με κάθε κόστος, ο Λαουτάρο θα μπορούσε να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην ομάδα του.

Σε εκείνο το διάστημα των τριών εβδομάδων, πέρα από τις ημέρες ξεκούρασης που θα του παραχωρήσει ο Κίβου, θα μπορούσε να βελτιώσει ακόμη περισσότερο τη φυσική του κατάσταση ενόψει της διπλής προσπάθειας σε πρωτάθλημα και Champions League.

Πολλές οι αμφιβολίες

Την ίδια στιγμή, ο ποδοσφαιριστής της Ίντερ περιμένει εξελίξεις από την πατρίδα του, όπου ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, «Τσίκι» Τάπια, δίνει εδώ και μήνες μια εξαιρετικά δύσκολη νομική μάχη για να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στις κατηγορίες που του έχουν απευθυνθεί από πολλές πλευρές, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, για ξέπλυμα χρήματος.

Ο Λιονέλ Μέσι, έχει αποχωρήσει. Και τίποτα δεν θα είναι πλέον όπως πριν. Ο Λιονέλ Σκαλόνι, ο ομοσπονδιακός τεχνικός που οδήγησε την Αργεντινή σε δύο συνεχόμενους τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη νίκη το 2022 απέναντι στη Γαλλία και την ήττα τον Ιούλιο από την Ισπανία, έχει συμβόλαιο που λήγει τον Δεκέμβριο. Θεωρεί τον κύκλο του ολοκληρωμένο και ανυπομονεί να αποχωρήσει.

Το ίδιο ισχύει και για μεγάλο μέρος του επιτελείου του, με πρώτο τον Βάλτερ Σάμουελ, ο οποίος θέλει να προσπαθήσει να ακολουθήσει πλέον τη δική του πορεία.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται τα τρία φιλικά παιχνίδια της πρώτης αυτής, ιδιαίτερα μεγάλης σε διάρκεια, διεθνούς διακοπής. Οι αντίπαλοι, οι οποίοι μέχρι χθες δεν είχαν ακόμη ανακοινωθεί επίσημα, δεν προκαλούν ιδιαίτερο ενθουσιασμό στους Αργεντινούς: είναι η Μπουρκίνα Φάσο, η Βολιβία και το Μπενίν.

Στο τραπέζι υπάρχει επίσης ένα μεγάλο «homenaje» προς τιμήν του Μέσι, όμως ο Λέο δεν είναι απόλυτα πεπεισμένος για την ιδέα. Οι σχέσεις του με την Ομοσπονδία είναι τεταμένες. Ο «El Diez» αισθάνεται ότι έχει προσφέρει πολλά, πάρα πολλά, στην AFA, όχι μόνο μέσα στον αγωνιστικό χώρο αλλά και εκτός αυτού, σε οικονομικό επίπεδο.

Και εδώ έρχεται ένα ακόμη σημείο τριβής: τα πριμ που προορίζονται για τους παίκτες για τις πρόσφατες επιδόσεις τους αποτελούν αντικείμενο συζήτησης. Από πολλές πλευρές στην Αργεντινή επισημαίνεται ότι οι φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου παραμένουν πιστωτές και ότι τα ποσά που οφείλονται στους διεθνείς είναι σημαντικά.

Αν τα συνυπολογίσει κανείς όλα αυτά, γίνεται κατανοητό γιατί οι μεγάλοι αστέρες της εθνικής που αγωνίζονται στην Ευρώπη δεν είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι με την ιδέα να ταξιδέψουν στην Αργεντινή για να αντιμετωπίσουν τις τρεις εθνικές ομάδες που αρχίζουν από το γράμμα «Β», αλλά δεν είναι η Βραζιλία.

Για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, να εκτονωθεί η κατάσταση και να μειωθεί η ένταση στις σχέσεις μεταξύ Ομοσπονδίας και παικτών, στην AFA εξετάζουν το ενδεχόμενο να αφήσουν εκτός έναν σημαντικό αριθμό ποδοσφαιριστών.

Στην κορυφή βρίσκεται ο Λαουτάρο και μαζί του τα υπόλοιπα μεγάλα ονόματα αυτών των χρόνων δόξας.

Στο Μπουένος Άιρες θέλουν να «θάψουν το τσεκούρι του πολέμου» μέσα σε τρεις εβδομάδες ξεκούρασης, περιμένοντας να δουν τι θα συμβεί τον Νοέμβριο, όταν θα υπάρξει η επόμενη διεθνής διακοπή.

Οι αμφιβολίες, πάντως, θα λυθούν τη Δευτέρα, ημερομηνία που έχει οριστεί για τη δημοσίευση της λίστας του Σκαλόνι.