Στα δικαστήρια βρίσκεται η υπόθεση της ένοπλης εισβολής στο σπίτι του Τζανλουίτζι Ντοναρούμα και της συντρόφου του, Αλέσια Ελεφάντε, στο Παρίσι το 2023, με τις καταθέσεις να φέρνουν στο φως ανατριχιαστικές λεπτομέρειες από τη νύχτα της επίθεσης.

Η δίκη ξεκίνησε σε ποινικό δικαστήριο της γαλλικής πρωτεύουσας, ενώ ο Ιταλός τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Σίτι δεν πρόκειται να καταθέσει αυτοπροσώπως. Η μαρτυρία του, ωστόσο, περιλαμβάνεται στη δικογραφία και περιγράφει όσα συνέβησαν στο πολυτελές διαμέρισμα του ζευγαριού στη λεωφόρο Μοντέν, την ώρα που εκείνοι κοιμούνταν.

Ο Ντοναρούμα και η Ελεφάντε βρέθηκαν αντιμέτωποι με τους ληστές, οι οποίοι τους ακινητοποίησαν, τους χτύπησαν και τους απείλησαν με μαχαίρι. Ο ίδιος ο Ιταλός γκολκίπερ είχε χαρακτηρίσει εκείνες τις στιγμές, το 2023, ως «βαθύτατου τρόμου».

Όπως προκύπτει από τα δικαστικά έγγραφα που επικαλείται η «Daily Mail», ο Ντοναρούμα ξύπνησε όταν ένας από τους δράστες βρέθηκε μπροστά του. Αρχικά του έκανε νόημα να μη μιλήσει, τοποθετώντας το δάχτυλο στα χείλη του, και στη συνέχεια τον χτύπησε στο πρόσωπο με σιδερογροθιά, ενώ παράλληλα τον απείλησε με μαχαίρι.

Οι απαιτήσεις των δραστών ήταν ξεκάθαρες από την πρώτη στιγμή: «Τα ρολόγια, τα ρολόγια». Ο Ντοναρούμα τους υπέδειξε ένα Audemars Piguet που βρισκόταν στο κομοδίνο.

Την ίδια στιγμή, και η Αλέσια Ελεφάντε ξύπνησε από την επίθεση. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στους ερευνητές, οι ληστές φώναζαν «τα χρήματα, τα ρολόγια!», απαιτώντας πολύτιμα αντικείμενα και μετρητά.

Το ζευγάρι αναγκάστηκε να τους παραδώσει ένα ρολόι Cartier, κοσμήματα και περίπου 2.000 ευρώ σε μετρητά. Στη συνέχεια, οι δράστες ζήτησαν από την Ελεφάντε τον κωδικό του χρηματοκιβωτίου.

Η σύντροφος του Ντοναρούμα εξήγησε πως δεν γνώριζε τον συνδυασμό και πως, ακόμη κι αν μπορούσε να τον δώσει, το χρηματοκιβώτιο ήταν άδειο. Η απάντησή της προκάλεσε την οργή των ληστών.

«Θύμωσαν, πιστεύοντας ότι τους έλεγα ψέματα… Μου τράβηξαν τα μαλλιά και ένας από αυτούς με χτύπησε στους μηρούς. Τους είπα ότι ήμουν έγκυος, αλλά εκείνοι συνέχισαν», ανέφερε χαρακτηριστικά στους ερευνητές.

Μπροστά στην κατάσταση, ο Ντοναρούμα τελικά αποκάλυψε τον κωδικό του χρηματοκιβωτίου. Όταν αυτό άνοιξε, όμως, επιβεβαιώθηκε πως δεν υπήρχε τίποτα στο εσωτερικό του, όπως είχε προηγουμένως υποστηρίξει η Ελεφάντε.

Η λεία των δραστών, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, περιλάμβανε μεταξύ άλλων τα κλειδιά μιας Mercedes και μιας Lamborghini, χρηματικό ποσό, ρολόγια και πολυτελείς τσάντες.