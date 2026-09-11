Αλλαγή στο αρχικό πρόγραμμα προέκυψε αναφορικά με την άφιξη του Σιμόν Μπανζά στη Θεσσαλονίκη.

Ο 30χρονος Κονγκολέζος επιθετικός ήταν προγραμματισμένο να φτάσει το πρωί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», ωστόσο ενημέρωσε τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ πως δεν κατάφερε να επιβιβαστεί στην πτήση με προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Ο λόγος ήταν η καθυστέρηση της πτήσης του από το Αμπού Ντάμπι, με αποτέλεσμα να χάσει την ανταπόκριση που είχε στην Κωνσταντινούπολη. Ως εκ τούτου, η άφιξή του στη Θεσσαλονίκη μετατέθηκε για λίγες ώρες αργότερα και πλέον αναμένεται στις 20:25.

Με την άφιξή του στην Ελλάδα θα προχωρήσουν τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ.

Ο «Δικέφαλος» έχει έρθει σε συμφωνία με την Αλ Τζαζίρα για τον μονοετή δανεισμό του Αφρικανού φορ, ενώ στο deal προβλέπεται και οψιόν αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ.