Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε στο αφιέρωμα της UEFA για την Εθνική Ελλάδας, με αφορμή την έναρξη του Nations League, και αναφέρθηκε στον στόχο που έχει θέσει η «γαλανόλευκη» ενόψει των αγώνων της κορυφαίας κατηγορίας.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας στάθηκε στη σημασία της παρουσίας της ομάδας για πρώτη φορά στην League A, αναγνωρίζοντας παράλληλα τον υψηλό βαθμό δυσκολίας που θα έχουν οι αναμετρήσεις απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους.

Ο Σέρβος προπονητής τόνισε πως προτεραιότητα για την Ελλάδα είναι η παραμονή στην ελίτ κατηγορία της διοργάνωσης, υπογραμμίζοντας πως τόσο ο ίδιος όσο και οι ποδοσφαιριστές του είναι έτοιμοι να καταβάλουν τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμπεριληφθήκαμε, για πρώτη φορά στην ιστορία μας, στην κλήρωση της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Γνωρίζαμε εκ των προτέρων ότι η κλήρωση θα ήταν πιο δύσκολη από ό,τι σε άλλες περιπτώσεις και ότι θα αντιπαρατεθούμε με ισχυρούς αντιπάλους. Στόχος μας είναι σίγουρα να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία. Γνωρίζουμε ότι μας περιμένουν δύσκολοι αγώνες, αλλά θα είμαστε έτοιμοι και θα δώσουμε τα πάντα για να πετύχουμε τον στόχο μας».

Στο ίδιο αφιέρωμα της UEFA τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος αναφέρθηκε στην ιστορική συμμετοχή της Ελλάδας στην League A και στην πρόκληση που περιμένει την Εθνική.

Ο ισχυρός άνδρας της ελληνικής ομοσπονδίας εξέφρασε την πίστη του στις δυνατότητες των διεθνών και ευχήθηκε η ομάδα να καταφέρει να παραμείνει στην κορυφαία κατηγορία του Nations League.

Στο ίδιο αφιέρωμα μίλησε και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης: «Η κλήρωση του επερχόμενου UEFA Nations League αποτέλεσε μια ιστορική στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς για πρώτη φορά βρεθήκαμε στην ελίτ της διοργάνωσης. Οι παίκτες μας θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τους εαυτούς τους σε συνθήκες υψηλού ανταγωνισμού και ελπίζω ότι θα επιτύχουν τον στόχο που έχει ήδη θέσει ο προπονητής τους, να διατηρήσουν τη θέση που κέρδισαν στην League A. Η πρόκληση είναι μεγάλη, αλλά πιστεύουμε στις ικανότητες των παικτών μας. Θα είμαστε έτοιμοι και θα δώσουμε τα πάντα για να πετύχουμε τον στόχο μας».