

Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, αφού ολοκλήρωσε τον απαραίτητο κύκλο εξετάσεων μετά την αναγκαστική αποχώρησή του από την αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με τη Βίγιαρεαλ.

Η εικόνα του Έλληνα διεθνή στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα προκάλεσε έντονη ανησυχία. Ο Καρέτσας αισθάνθηκε ζάλη, κάθισε στον αγωνιστικό χώρο και χρειάστηκε να αποχωρήσει με φορείο, προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για περαιτέρω έλεγχο.

Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για αφυδάτωση, η οποία φαίνεται πως επηρέασε την κυκλοφορία του αίματος και προκάλεσε την αδιαθεσία στον νεαρό μεσοεπιθετικό. Παρ’ όλα αυτά, κρίθηκε απαραίτητο να παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση, ώστε να πραγματοποιηθούν αναλυτικές εξετάσεις και να αποκλειστεί οποιοδήποτε άλλο ενδεχόμενο.

Την Πέμπτη (10/09), ο Καρέτσας πήρε τελικά εξιτήριο, με τη μητέρα του, Ειρήνη, να μιλά σε βελγικά ΜΜΕ για την κατάσταση της υγείας του γιου της.

«Τα προβλήματα με την κυκλοφορία του αίματος φαίνεται πως προκλήθηκαν από αφυδάτωση. Ο Κωνσταντίνος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, κάτι που αποτελεί τεράστια ανακούφιση. Στον σύλλογο είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και θέλουν να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, πραγματοποιώντας διάφορες εξετάσεις, ώστε να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο», ανέφερε χαρακτηριστικά.