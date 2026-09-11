Ο Ισμαΐλ Καρτάλ ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά την παραίτησή του μετά την ισοπαλία της Φενέρμπαχτσε με τη Ρόμα, όμως λίγες ώρες αργότερα ο πρόεδρος του τουρκικού συλλόγου, Αζίζ Γιλντιρίμ, ξεκαθάρισε δημόσια πως ο προπονητής παραμένει στη θέση του.

«Δεν θα με ξαναδείτε ποτέ», δήλωσε ο Καρτάλ στη συνέντευξη Τύπου μετά το 1-1 με τη Ρόμα, ανακοινώνοντας την αποχώρησή του με άμεση ισχύ. Η υπόθεση, ωστόσο, πήρε απρόσμενη τροπή, καθώς ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε αποκάλυψε ότι δεν πρόκειται να κάνει αποδεκτή την παραίτηση.

«Μέχρι να φύγω εγώ, αυτός θα είναι ο προπονητής μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιλντιρίμ, υποστηρίζοντας δημόσια τον Καρτάλ. Όπως αποκάλυψε, η διοίκηση δεν γνώριζε τίποτα για την πρόθεση του τεχνικού να παραιτηθεί και πληροφορήθηκε την απόφασή του αιφνιδιαστικά.

Μάλιστα, ο πρόεδρος αναφέρθηκε και σε ένα περιστατικό που φαίνεται να επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την κατάσταση, λέγοντας πως στον προπονητή πετάχτηκε ένα μπουκάλι και τον χτύπησε στο κεφάλι.

İsmail Kartal’ın kafasına su şişesinin atılma anı. Bunu yapan oev tüm spor müsabakalarından ömür boyu men edilmeli.

Bu terbiyesizlik namussuzluk resmen. 𝕴̇𝖘𝖒𝖆𝖎𝖑 𝕶𝖆𝖗𝖙𝖆𝖑 📸sevmem gelmesini de istemedim ama böyle olmaz ayıp.. pic.twitter.com/jbOUBUfRxD — ONUR (@_damnsalvtore) September 10, 2026

Ο Γιλντιρίμ αποκάλυψε επίσης ότι ο Καρτάλ τού μίλησε για την έντονη πίεση που βιώνει και για τη φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει προκειμένου να τη διαχειριστεί. «Μου είπε ότι παίρνει φάρμακα για την πίεση. Κι εγώ παίρνω 30 χάπια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος.

Παρά την ένταση, ο Γιλντιρίμ έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης προς τον προπονητή: «Δεν χρειάζεται να πει “θα συνεχίσω”. Είμαι μεγαλύτερός του. Του είπα “θα συνεχίσεις” και τέλος. Είμαστε οικογένεια».

Παράλληλα, κάλεσε τους οπαδούς της Φενέρμπαχτσε να υπερασπιστούν τις αξίες ολόκληρου του συλλόγου και όχι μόνο τους ποδοσφαιριστές, τους προπονητές και τη διοίκηση. Ο πρόεδρος άσκησε, τέλος, κριτική σε όσους σχολιάζουν τηλεοπτικά την ομάδα, υποστηρίζοντας ότι με την αρνητική τους στάση ενισχύουν ένα κλίμα που μπορεί να απομακρύνει τον κόσμο από τον σύλλογο ή ακόμη και να οδηγήσει ανθρώπους σε παραίτηση.