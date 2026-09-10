Στη 16η θέση της βαθμολογίας βρίσκεται η ΑΕΚ μετά την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ενώ ο Τάσος Δουβίκας σκόραρε στο 4-1 της πρωτάρας Κόμο επί της Λειψίας.
Στα παιχνίδια της Πέμπτης (10/9) η Μπάγερν Μονάχου διέσυρε με 5-0 τη Μπόντο Γκλιμτ, την ίδια ώρα που η Κόμο στο πρώτο παιχνίδι της ιστορίας της στο Champions League συνέτριβε με 4-1 τη Λειψία, με τον Τάσο Δουβίκα να βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 38′ κάνοντας το 2-0.
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε εύκολο έργο στο «Όλντ Τράφορντ» υποδεχόμενη τη Σαμπάχ όπως δείχνει και το τελικό 4-0, ενώ η Λανς με δύο γκολ στις καθυστερήσεις έκανε μεγάλη ανατροπή κόντρα στη Σλάβια Πράγας εκτός έδρας, παίρνοντας τη νίκη με 3-2.
Έτσι, με την 1η αγωνιστική της League Phase να έχει ολοκληρωθεί, η ΑΕΚ είναι στη 16η θέση και για τη 2η αγωνιστική θα αντιμετωπίσει, στις 14 Οκτωβρίου, τη Σαχτάρ Ντόνετσκ εκτός έδρας.
Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1-8 θα προκριθούν απευθείας στους «16», αυτές που θα τερματίσουν στις θέσεις 9-24 θα δώσουν αγώνες play off για την πρόκριση στους «16» ενώ οι υπόλοιπες, στις θέσεις 25-36, αποκλείονται.
Τα αποτελέσματα της Πέμπτης (10/9)
Φενέρμπαχτσε – Ρόμα 1-1
Αϊντχόφεν – Σαχτάρ Ντόνετσκ 1-1
Μπάγερν Μονάχου – Μπόντο Γκλιμτ 0-0
Κόμο – Λειψία 4-1
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σαμπάχ 4-0
Σλάβια Πράγας – Λανς 2-3
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Παρί Σεν Ζερμέν 3
Μπάγερν Μονάχου 3
Μπαρτσελόνα 3
Μάντσεστερ Γιουν. 3
Κόμο 3
Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3
Στουτγκάρδη 3
Μάντσεστερ Σίτι 3
Άστον Βίλα 3
Λανς 3
Μπέτις 3
Ντόρτμουντ 3
Λίβερπουλ 3
Ρεάλ Μαδρίτης 3
Άρσεναλ 3
ΑΕΚ 3
Ρόμα 1
Σαχτάρ Ντόνετσκ 1
Φενέρμπαχτσε 1
Αϊντχόφεν 1
Βιγιαρεάλ 0
Κλαμπ Μπριζ 0
Λιλ 0
Σλάβια Πράγας 0
Ατλέτικο Μαδρίτης 0
Ίντερ 0
ΛΑΣΚ 0
Νάπολι 0
Γαλατασαράι 0
Βίκινγκ 0
Πόρτο 0
Λειψία 0
Φέγενορντ 0
Σαμπάχ 0
Σλόβαν Μπρατισλάβας 0
Μπόντο Γκλιμτ 0