Στη 16η θέση της βαθμολογίας βρίσκεται η ΑΕΚ μετά την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ενώ ο Τάσος Δουβίκας σκόραρε στο 4-1 της πρωτάρας Κόμο επί της Λειψίας.

Στα παιχνίδια της Πέμπτης (10/9) η Μπάγερν Μονάχου διέσυρε με 5-0 τη Μπόντο Γκλιμτ, την ίδια ώρα που η Κόμο στο πρώτο παιχνίδι της ιστορίας της στο Champions League συνέτριβε με 4-1 τη Λειψία, με τον Τάσο Δουβίκα να βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 38′ κάνοντας το 2-0.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε εύκολο έργο στο «Όλντ Τράφορντ» υποδεχόμενη τη Σαμπάχ όπως δείχνει και το τελικό 4-0, ενώ η Λανς με δύο γκολ στις καθυστερήσεις έκανε μεγάλη ανατροπή κόντρα στη Σλάβια Πράγας εκτός έδρας, παίρνοντας τη νίκη με 3-2.

Έτσι, με την 1η αγωνιστική της League Phase να έχει ολοκληρωθεί, η ΑΕΚ είναι στη 16η θέση και για τη 2η αγωνιστική θα αντιμετωπίσει, στις 14 Οκτωβρίου, τη Σαχτάρ Ντόνετσκ εκτός έδρας.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1-8 θα προκριθούν απευθείας στους «16», αυτές που θα τερματίσουν στις θέσεις 9-24 θα δώσουν αγώνες play off για την πρόκριση στους «16» ενώ οι υπόλοιπες, στις θέσεις 25-36, αποκλείονται.

Τα αποτελέσματα της Πέμπτης (10/9)

Φενέρμπαχτσε – Ρόμα 1-1

Αϊντχόφεν – Σαχτάρ Ντόνετσκ 1-1

Μπάγερν Μονάχου – Μπόντο Γκλιμτ 0-0

Κόμο – Λειψία 4-1

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σαμπάχ 4-0

Σλάβια Πράγας – Λανς 2-3

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Παρί Σεν Ζερμέν 3

Μπάγερν Μονάχου 3

Μπαρτσελόνα 3

Μάντσεστερ Γιουν. 3

Κόμο 3

Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3

Στουτγκάρδη 3

Μάντσεστερ Σίτι 3

Άστον Βίλα 3

Λανς 3

Μπέτις 3

Ντόρτμουντ 3

Λίβερπουλ 3

Ρεάλ Μαδρίτης 3

Άρσεναλ 3

ΑΕΚ 3

Ρόμα 1

Σαχτάρ Ντόνετσκ 1

Φενέρμπαχτσε 1

Αϊντχόφεν 1

Βιγιαρεάλ 0

Κλαμπ Μπριζ 0

Λιλ 0

Σλάβια Πράγας 0

Ατλέτικο Μαδρίτης 0

Ίντερ 0

ΛΑΣΚ 0

Νάπολι 0

Γαλατασαράι 0

Βίκινγκ 0

Πόρτο 0

Λειψία 0

Φέγενορντ 0

Σαμπάχ 0

Σλόβαν Μπρατισλάβας 0

Μπόντο Γκλιμτ 0