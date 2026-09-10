Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 3-1 την Κηφισιά, η οποία έμεινε με 10 παίκτες στο 63′, σε εξ αναβολής αγώνα της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και με το τρίτο συνεχόμενο τρίποντο ανέβηκε στην κορυφή, την οποία μοιράζεται με τον Παναιτωλικό.

Ο αγώνας θα μπορούσε να αρχίσει με γκολ για τους «πράσινους» καθώς στο 8ο λεπτό είχαν τριπλή ευκαιρία με τους Αντίνο και Λιβάι, ο Ραμίρες όμως απέκρουσε όσες φορές χρειάστηκε για να κρατήσει το 0-0.

Με την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο να πρεσάρει ψηλά, οι γηπεδούχοι δυσκολεύονταν να βγουν σωστά μπροστά , μετά το 15′ όμως ανέβασαν κάπως την απόδοσή τους και προσπάθησαν να πιέσουν, χωρίς όμως να έχουν κάποια καθαρή ευκαιρία για γκολ.

Αυτή, τελικά, ήρθε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με την κεφαλιά του Ταμπόρδα μετά το γέμισμα του Αντίνο, η μπάλα όμως δεν κατέληξε στα δίχτυα και οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το 0-0 να παραμένει.

Με το ξεκίνημα της επανάληψης οι φιλοξενούμενοι είχαν ευκαιρία με τον Ούγκο Σόουζα που βγήκε απέναντι από τον Πένια αλλά εκεί τα έκανε όλα λάθος, για να έρθει η… τιμωρία λίγα λεπτά μετά.

Στο 53′ ο Αντίνο μπήκε από αριστερά στην περιοχή και έδωσε στον Κάνγκουα, ο οποίος με ωραίο πλασέ έστειλε τη μπάλα στη γωνία του Ραμίρες που δεν μπορούσε να αντιδράσει, κάνοντας το 1-0.

Αμέσως μετά ο Αντίνο με τρομερή ενέργεια συνεργάστηκε ωραία με τον Ταμπόρδα και έκανε το σουτ αλλά ήταν αδύναμο, για να γίνουν τα πράγματα ακόμη καλύτερα για το «τριφύλλι» στο 63′, όταν απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα λόγω της αποβολής του Ζολιμπουά με 2η κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Λιβάι Γκαρσία.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ μπορούσε να καθαρίσει τον αγώνα στο 70′ αλλά ο Ταμπόρδα δύο φορές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, με το σκορ να παραμένει στο 1-0. Όχι για πολύ όμως…

Στο 73′ ο Φαν Ντρόνγκελεν έκανε μεγάλο λάθος στην προσπάθειά του να απομακρύνει και ο Θεοδωρίδης σούταρε από κοντά και νίκησε τον Πένια κάνοντας το 1-1 για την Κηφισιά. Σκορ που επίσης δεν έμεινε για πολύ όμως…

Στο 75′ ο Ταμπόρδα είχε ευκαιρία με σουτ από κοντά, ο Ραμίρες βρήκε τη μπάλα και στη συνέχεια μπήκε στην πορεία της ο Αντόνισε, με τους γηπεδούχους να ζητούν πέναλτι και τον διαιτητή να πηγαίνει στο VAR και να δείχνει στη συνέχεια την άσπρη βούλα για χέρι.

Πέναλτι που εκτέλεσε ο Ταμπόρδα στο 81′ για το 2-1, με τον Παναθηναϊκό να είναι αγκαλιά με τη νίκη πλέον, καθώς ήταν εξαιρετικά δύσκολο να ισοφαρίσει για δεύτερη φορά με παίκτη λιγότερο η Κηφισιά. Και όντως δεν ισοφάρισε.

Αντιθέτως, στο 91′ ο Καλάμπρια έδωσε στον Ραστόντερ που είχε μπει ως αλλαγή λίγα λεπτά νωρίτερα και νίκησε τον Ραμίρες διαμορφώνοντας το τελικό 3-1.

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος (92′ Κάτρης), Καμαρά (92′ Μπινιάρης), Κάνγκουα (59′ Λούζα), Αντίνο, Ταμπόρδα, Λιβάι (84′ Ραστόντερ), Τεττέη (59′ Ουναΐ).

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Μάνσο, Ζολιμπουά, Ούγκο Σόουζα, Αμπάντα, Κούσουλος (58′ Γιάνγκε), Ρουκουνάκης (84′ Χριστόπουλος), Ζέρσον Σόουζα (58′ Μπένι), Πόμπο (66′ Ντε Λουίς), Αντόνισε, Σαγάλ (66′ Θεοδωρίδης).