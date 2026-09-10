Ο Ολυμπιακός εξετάζει το ενδεχόμενο μεταγραφής για την επίθεση μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί και στη λίστα υπάρχει και το όνομα του Παουλίνιο.

Ο 33χρονος Πορτογάλος είναι από το καλοκαίρι του 2024 στο Μεξικό για λογαριασμό της Τολούκα, με την οποία έχει συμβόλαιο ως το 2027. Στο παρελθόν είχε αγωνιστεί και στις Μπράγκα και Σπόρτινγκ Λισαβόνας, έχοντας καλές επιδόσεις.

Συγκεκριμένα, με τη Μπράγκα πέτυχε 63 γκολ σε 153 συμμετοχές, ενώ με τη Σπόρτινγκ σκόραρε 53 φορές σε 145 αγώνες. Όσο για την παρουσία του στην Τολούκα, μετράει 61 γκολ σε 89 συμμετοχές.

Αναδείχθηκε MVP και πρώτος σκόρερ του CONCACAF Champions Cup με την Τοούκα ενώ υπήρξε διεθνής με την εθνική Πορτογαλίας, πετυχαίνοντας δύο γκολ σε πέντε συμμετοχές.