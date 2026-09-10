Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κηφισιά σε εξ αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και το σκορ είναι 2-1 μετά τα γκολ των Κάνγκουα (53′), Θεοδωρίδη (73′) και Ταμπόρδα (81′ πεν.).

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ αν και οι «πράσινοι» είχαν κάποιες καλές στιγμής, νωρίς στο δεύτερο όμως τα δίχτυα… κουνήθηκαν, με την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ να παίρνει το προβάδισμα.

Στο 53′ ο Αντίνο μπήκε στην περιοχή της Κηφισιάς από αριστερά και έδωσε στον Κάνγκουα, ο οποίος με ωραίο πλασέ έστειλε τη μπάλα στη γωνία του Ραμίρες για το 1-0.

Στο 63′ η Κηφισιά έμεινε με 10 παίκτες καθώς αποβλήθηκε ο Ζολιμπουά με δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Λιβάι, στο 70′ ο Ταμπόρδα είχε δύο δοκάρια μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και στο 73′ ήρθε η… ισοφάριση: Μεγάλο λάθος του Φαν Ντόνγκελεν στην προσπάθεια να απομακρύνει και ο Θεοδωρίδης νίκησε από κοντά τον Πένια για το 1-1.

Παρ’ όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει ξανά το προβάδισμα. Στο 75′ ο διαιτητής πήγε στο VAR για να δει αν ο Αντόνισε βρήκε τη μπάλα με το χέρι σε σουτ του Ταμπόρδα και τελικά έδειξε το σημείο του πέναλτι, με τον Αργεντίνο να εκτελεί στο 81′ για το 2-1.