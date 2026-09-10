Η Φενέρμπαχτσε και η Ρόμα έμειναν στο 1-1 για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε και το παιχνίδι της Αϊντχόφεν με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Στην Κωνσταντινούπολη οι «τζαλορόσι» ήταν αυτοί που πήραν το προβάδισμα στο 39ο λεπτό, όταν ο Κριστάντε με ωραίο διαγώνιο σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1, σκορ με το οποίο πήγαν στα αποδυτήρια οι δύο ομάδες.

Όταν επέστρεψαν από αυτά, όμως, η Φενέρ ισοφάρισε χωρίς να χάσει χρόνο, καθώς στο 48′ ο Γκρίνγουντ έβγαλε τετ α τετ τον Μπράουν και αυτός με ωραίο τελείωμα έγραψε το 1-1, το οποίο παρέμεινε μέχρι και τη λήξη της αναμέτρησης.

Αϊντχόφεν – Σαχτάρ Ντόνετσκ 1-1

Στο άλλο παιχνίδι που γινόταν την ίδια ώρα, η Σαχτάρ έκανε το 0-1 κόντρα στην Αϊντχόφεν με ωραίο σουτ του Μεντόσα από αριστερά, με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου όμως και συγκεκριμένα στο 48′ ο Ντεστ με σουτ εντός περιοχής έγραψε το 1-1, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.