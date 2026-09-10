Συμβόλαιο για 2+1 χρόνια υπέγραψε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ με τον Ολυμπιακό, όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ, τονίζοντας και την εμπιστοσύνη που του δείχνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Στην ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων» για την έναρξη της συνεργασίας με τον Ισπανό προπονητή, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, δεν υπήρχε αναφορά στη διάρκεια του συμβολαίου του, ο ισπανικός Τύπος όμως δίνει την απάντηση.

Όπως αναφέρουν στην πατρίδα του Αλγκουαθίλ, το συμβόλαιο που υπέγραψε είναι για 2+1 χρόνια, με τον Μαρινάκη να δείχνει έτσι πόσο πολύ τον εμπιστεύεται, θεωρώντας τον κατάλληλο για να αλλάξει τον Ολυμπιακό, να κάνει πιο ελκυστικό το παιχνίδι του και να φτιάξει την ομάδα της επόμενης μέρας.

Ο Αλγκουαθίλ έπιασε ήδη δουλειά καθώς το απόγευμα της Πέμπτης (10/9) ήταν κανονικά στην προπόνηση της ομάδας, με τον Μαρινάκη να τον παρουσιάζει στους παίκτες και να στέλνει το μήνυμά του σε ό,τι αφορά το τι περιμένει να δει από εδώ και πέρα στο γήπεδο.