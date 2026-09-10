Ο Αντόνιο Κορδόν είναι με κάθε επισημότητα πλέον ο νέος αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού, αντικαθιστώντας τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς, καθώς η ΠΑΕ ανακοίνωσε τη συμφωνία.

Νέο ξεκίνημα κάνουν οι «ερυθρόλευκοι» καθώς προχώρησαν σε αλλαγή προπονητή, με τον Ιναμόλ Αλγκουαθίλ να αντικαθιστά τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά και αθλητικού διευθυντή, με τον Κορδόν να παίρνει τη θέση του Κοβάσεβιτς.

Η συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Κορδόν ήταν δεδομένη εδώ και μέρες και την Πέμπτη (10/9) επισημοποιήθηκε με την ανακοίνωση της ΠΑΕ, η οποία ανέφερε: «Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αντόνιο Κορδόν ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα Αθλητικού Διευθυντή (Sport Director) του Συλλόγου».

Ο 62χρονος Ισπανός είχε εργαστεί στους «ερυθρόλευκους» και στο παρελθόν και συγκεκριμένα από τον Δεκέμβριο του 2023 μέχρι και τον Ιούλιο του 2024.