Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υποβλήθηκε σε επέμβαση στο Μόναχο μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη στον αγώνα της Ντόρτμουντ με το Αμβούργο και αρχίζει πλέον αποθεραπεία, γνωρίζοντας ότι έχει μακρύ δρόμο μπροστά του.

Ο Έλληνας άσος ήταν βασικός για τη Μπορούσια στην πρεμιέρα της Bundesliga και μάλιστα σκόραρε στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο όμως τραυματίστηκε στο γόνατο και οι εξετάσεις που έκανε έδειξαν ότι υπέστη ρήξη χιαστού.

Αυτό σημαίνει πως θα απουσιάσει για πολλούς μήνες και η αποθεραπεία άρχισε ήδη, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media ο γιατρός που τον χειρούργησε στο Μόναχο.

Ο Κωνσταντέλιας ποζάρει χαμογελαστός και δείχνει να είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση, αρχίζοντας άμεσα αποθεραπεία με στόχο να επιστρέψει στα γήπεδα δυνατός και απολύτως έτοιμος για να δείξει και στη Γερμανία το ταλέντο του.