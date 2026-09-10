Ο Τζάνι Ινφαντίνο φέρεται να έχει εξασφαλίσει τις απαιτούμενες ψήφους για να επανεκλεγεί στην προεδρία της FIFA, αναφέρει το Reuters επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το παρασκήνιο.

Η εξέλιξη αυτή, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, συνιστά σημαντική ανατροπή σε σχέση με πριν από λίγες εβδομάδες, όταν κορυφαίοι παράγοντες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου θεωρούσαν ότι η θέση του 56χρονου Ελβετοϊταλού προέδρου ήταν εξαιρετικά επισφαλής.

«Πριν από τρεις εβδομάδες πίστευα ότι είχε τελειώσει», δήλωσε στο Reuters άνθρωπος με άμεση γνώση των συζητήσεων μεταξύ υψηλόβαθμων αξιωματούχων του ποδοσφαίρου. «Αυτό που δεν είχα συνειδητοποιήσει ήταν σε ποιο βαθμό, έπειτα από 10 χρόνια στην εξουσία, οι σχέσεις που έχει δημιουργήσει είναι σχεδόν αδύνατο να διαρραγούν».

Ο Ινφαντίνο βρέθηκε φέτος αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη έως τώρα πρόκληση για την προεδρία του, μετά την κατάρρευση της πρότασής του για πώληση ποσοστού 20% από τις διοργανώσεις της FIFA, μεταξύ των οποίων και το Παγκόσμιο Κύπελλο, σε ιδιώτες επενδυτές.

Η πρόταση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με την UEFA, την Ασιατική Συνομοσπονδία (AFC) και τη συνομοσπονδία της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής (CONCACAF) να ζητούν αλλαγές στην ηγεσία της FIFA.

Αρκετές ευρωπαϊκές ομοσπονδίες έχουν έκτοτε αποσύρει τη στήριξή τους προς την υποψηφιότητα του Ινφαντίνο, με τη Γαλλία να αποτελεί την πιο πρόσφατη περίπτωση.

Παρά το γεγονός ότι ο γενικός γραμματέας της FIFA, Ματίας Γκράφστρεμ, είχε χαρακτηρίσει «λυπηρή και κατακριτέα σειρά γεγονότων» όσα οδήγησαν στην εγκατάλειψη του σχεδίου, στη συνέχεια επανέλαβε την πλήρη στήριξή του στον Ινφαντίνο, μετά από έκτακτη συνάντηση στη Ραμπάτ.

Ωστόσο, καθώς η άμεση κρίση έχει πλέον υποχωρήσει, οι αριθμητικοί συσχετισμοί ενόψει των εκλογών εμφανίζονται ολοένα και πιο δύσκολοι για τους αντιπάλους του Ινφαντίνο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί υποψήφιος ικανός να συγκεντρώσει την απαιτούμενη υποστήριξη από τις 211 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA. Την ίδια στιγμή, ο Ινφαντίνο εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρά ερείσματα στις μικρότερες ποδοσφαιρικές χώρες, αλλά και σε σημαντικά μπλοκ ψήφων εκτός Ευρώπης.

Στο Κογκρέσο της FIFA κάθε εθνική ομοσπονδία διαθέτει μία ψήφο, γεγονός που σημαίνει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια ανατροπής του προέδρου απαιτεί συμμαχία πολύ ευρύτερη από τα 55 μέλη της UEFA.

Έτσι, οι αντίπαλοι του Ινφαντίνο βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα δύσκολο δίλημμα: μια πρόκληση προς τον πρόεδρο που θα κατέληγε σε ήττα στις εκλογές θα μπορούσε να ενισχύσει, αντί να αποδυναμώσει, την επιρροή του στη FIFA.

«Πιστεύω ότι η κατάσταση έχει αλλάξει κατεύθυνση», ανέφερε η ίδια πηγή. «Για την UEFA είναι πλέον ακόμη μεγαλύτερο ρίσκο να οδηγηθεί σε ψηφοφορία και να μην κερδίσει».