Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί το Σάββατο (12/9) τον ΟΦΗ, για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τον Ιναμόλ Αλγκουαθίλ να κάνει το ντεμπούτο του στον πάγκο και όλα δείχνουν πως το Καραϊσκάκη θα είναι κατάμεστο.

Μετά την ισοπαλία κόντρα στον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, για την 3η αγωνιστική, το κλίμα έγινε πολύ βαρύ για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τελικά το βράδυ της Τετάρτης (9/9) η ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας τους.

Στον Πειραιά αποφάσισαν ότι ήρθε η ώρα για αλλαγή προπονητή και διάδοχος του Μεντιλίμπαρ είναι ο Αλγκουαθίλ, ο οποίος θα κάνει το ντεμπούτο του το Σάββατο (12/9) στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ. Ένα ματς που γίνεται ακόμη πιο σημαντικό για τον Ολυμπιακό λόγω της αλλαγής στον πάγκο.

Με νέο σύστημα και νέο αέρα στην ομάδα μετά την αλλαγή, ο Αλγκουαθίλ είναι αυτός που θα αναλάβει να φτιάξει την ομάδα της επόμενης μέρας και θα χρειαστεί και τη στήριξη του κόσμου, ο οποίος ετοιμάζεται για ακόμη ένα sold out.

Όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ, έχουν απομείνει 3.500 εισιτήρια για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ και όλα δείχνουν πως το Καραϊσκάκη θα είναι κατάμεστο, με τους φιλάθλους να δείχνουν τη στήριξή τους στον νέο προπονητή, στην ομάδα και σε όλους στον Ολυμπιακό.