Ο Αστέρας Τρίπολης προηγήθηκε με τον Μακέντα, ο Άρης ισοφάρισε με τον Μορόν και τελικά η αναμέτρησή τους για τη 2η αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας έληξε με ισοπαλία 1-1.

Η πρώτη μεγάλη φάση του αγώνα ήρθε στο 8ο λεπτό, με τον Έντερ να εκτελεί το φάουλ για τους γηπεδούχους και τον Σίλβα να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά, η εξέταση του VAR όμως έδειξε ότι ήταν σε θέση οφσάιντ και το γκολ δεν μέτρησε.

Από εκεί και πέρα, οι δύο ομάδες έκαναν το ένα λάθος μετά το άλλο και το παιχνίδι δεν είχε καλό ρυθμό, με τους φιλοξενούμενους να απειλούν στο 36′ με τον Παλάσιος που έκανε το σουτ από το ύψος της περιοχής, στέλνοντας τη μπάλα ελάχιστα άουτ.

Το γκολ τελικά ήρθε στο 60′ και ήταν για τον Αστέρα, με τον Έντερ να κάνει τη σέντρα από δεξιά και τον Μακέντα να βρίσκει τον τρόπο για να κάνει το 1-0, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα της Τρίπολης.

Οι γηπεδούχοι μπορούσαν να πετύχουν και δεύτερο γκολ στο 66′ με τον Μακέντα που βγήκε τετ α τετ μετά την πάσα του Μπουζούκη αλλά στάθηκε άτυχος καθώς η μπάλα πήγε στο δοκάρι και αμέσως μετά, στο 68′, ο Μορόν με σουτ από πλάγια θέση, εντός περιοχής, έκανε το 1-1.

Σκορ που έμεινε ως το τέλος, παρά τις εκατέρωθεν προσπάθειες στη συνέχεια για το δεύτερο γκολ που θα έδινε και τη νίκη.

Αστέρας Τρίπολης (Γιώργος Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Κώτσιρας (83′ Τσίκο), Μπρόρσον, Σίλβα, Μέντες, Λάσκαρης, Κιμπιόκα (60′ Μπαρτόλο), Μπουζούκης, Γκονζάλες (83′ Γκιτέρσος), Παπακανέλλος (83′ Καλτσάς), Μακέντα (71′ Ρικαρντίνιο).

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Τιάμ, Σούταλο (63′ Φαμπιάνο), Παλάσιος (45′ Γιαννιώτας), Πετρίς, Βοριαζίδης, Ράτσιτς, Χαρούπας (86′ Παπασαραφιανός), Γκαρσία (45′ Γκαρέ), Κουαμέ, Μιρ (63′ Μορόν).