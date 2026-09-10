Με τα αργεντίνικα ΜΜΕ να κάνουν λόγο για επαφές του Ολυμπιακού με τον Μάουρο Ικάρντι, ο μάνατζερ του 33χρονου επιθετικού που έμεινε ελεύθερος από τη Γαλατασαράι αναφέρθηκε στο μέλλον του.

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί που θα τον αφήσει εκτός δράσης για πολλούς μήνες, οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν το ενδεχόμενο απόκτησης επιθετικού και στην Αργεντινή κάνουν λόγο για επαφές με τον Ικάρντι.

Ο 33χρονος φορ έμεινε ελεύθερος από τη Γαλατασαράι και δεν έχει βιαστεί να υπογράψει αλλού, εξετάζοντας όλες τις προοπτικές που υπάρχουν. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της Λάτσιο και την Πάρμα, φέρεται να έχει προταθεί και στην αγγλική Έβερτον.

Στην Αργεντινή, όπως προαναφέρθηκε, κάνουν λόγο για επαφές με τον Ολυμπιακό και ο μάνατζερ του Ικάρντι, Λετέριο Πίνο, μίλησε για το μέλλον του και τόνισε πως αυτό που τον ενδιαφέρει κυρίως δεν είναι το οικονομικό κομμάτι αλλά το πρότζεκτ που θα του παρουσιαστεί.

«Τα χρήματα δεν αποτελούν προτεραιότητα. Αναζητά ένα αγωνιστικό πρότζεκτ και τη δυνατότητα να παραμείνει σε ένα μέρος για δύο ή τρία χρόνια», ήταν τα λόγια του Αργεντίνου επιθετικού, ο οποίος είχε 77 γκολ και 25 ασίστ σε 134 συμμετοχές με τη Γαλατασαράι.