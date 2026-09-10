Για δικαίωση της θέσης του ΠΑΟΚ σε ό,τι αφορά το πέναλτι που ζήτησε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό έκανε λόγο ο διευθυντής επικοινωνίας της ΠΑΕ, Γιώργος Κουβεντίδης, στέλνοντας και το μήνυμά του σε ΚΕΔ και ΕΠΟ.

Εκπρόσωποι του «δικεφάλου του βορρά» επισκέφθηκαν την Πέμπτη (10/9) το VAR Center για να ακούσουν τους διαλόγους με τον διαιτητή Τσβάιερ στη φάση που ο ΠΑΟΚ ζήτησε πέναλτι για ανατροπή του Εντιαγέ από τον Φαν Ντρόνγκελεν, διαπιστώνοντας πως στο VAR δεν είχαν το κατάλληλο πλάνο.

Οι άνθρωποι της ΚΕΔ τόνισαν στους ανθρώπους των «ασπρόμαυρων» πως υπήρχε πέναλτι και κακώς δεν καταλογίστηκε, με τον διευθυντή επικοινωνίας της ΠΑΕ, Γιώργο Κουβεντίδη, να αναφέρει τα εξής σε τοποθέτησή του…

«Αυτό που διαπιστώσαμε σήμερα στη συνάντησή μας με την ηγεσία της ΚΕΔ είναι πως δικαιώθηκε απόλυτα η θέση μας. Και η ΚΕΔ αναγνωρίζει ότι πάρθηκε μια λάθος απόφαση κι αποδείχτηκε ότι ουσιαστικά δεν ελέχθηκε μια κρίσιμη φάση κι ένα εξώφθαλμο διαιτητικό λάθος εις βάρος του ΠΑΟΚ.

Απορούμε και σήμερα πως είναι αποδεκτά τέτοια λάθη. Απορούμε πως η διαιτητική ομάδα δεν πήρε το χρόνο να ελέγξει αυτή τη φάση και γιατι δεν επέλεξε τα κατάλληλα πλάνα, που ήταν διαθέσιμα και όλοι μας είδαμε στην τηλεόραση, για να διαπιστώσει το μεγάλο λάθος.

Σαν ΠΑΕ ΠΑΟΚ δείχνουμε πάντα κατανόηση και καλή διάθεση και αποδεχόμαστε τα ανθρώπινα λάθη.

Μας είναι όμως δύσκολο να αποδεχτούμε τέτοιου είδους λάθη και απαιτούμε από την ΚΕΔ και την ΕΠΟ να μας δείξουν ότι ως υπερκείμενες αρχές, ούτε αυτές τα αποδέχονται, αν θέλουμε να διαφυλαχθεί η αξιοπιστία του πρωταθλήματος».