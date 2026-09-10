Οι εκπρόσωποι του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στο VAR Center για τη φάση του πέναλτι που ζήτησαν στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και διαπίστωσαν πως δεν υπήρχε το πλάνο που έδειχνε την παράβαση.

Οι «ασπρόμαυροι» διαμαρτυρήθηκαν για τον μη καταλογισμό πέναλτι υπέρ του Εντιαγέ με το σκορ στο 1-0 και ζήτησαν να ακούσουν τον διάλογο του διαιτητή Τσβάιερ με τους συναδέλφους του που βρίσκονταν στην αίθουσα VAR.

Όπως διαπιστώθηκε, στην αίθουσα VAR δεν είχαν το πλάνο που έδειχνε την παράβαση και το οποίο «έπαιξε» κανονικά στην τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα. Οι τηλεθεατές δηλαδή είδαν κανονικά τη φάση, το συγκεκριμένο πλάνο όμως, το οποίο έδειχνε την παράβαση, δεν ήταν διαθέσιμο για την αίθουσα VAR.

Οι άνθρωποι της ΚΕΔ ξεκαθάρισαν στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ πως υπήρχε πέναλτι και κακώς δεν καταλογίστηκε η παράβαση, με τους εκπροσώπους του «δικεφάλου του βορρά» να ακούνε τον διάλογο που καταγράφηκε ανάμεσα στον διαιτητή Φέλιξ Τσβάιερ και τον VAR.

«Ο επιθετικός παίζει τη μπάλα, αλλά δεν υπάρχει φάουλ. Άρα είναι άουτ. Check completed, άουτ, όχι κόρνερ», είπε ο VAR προς τον διαιτητή, ο οποίος τελικά έδωσε κόρνερ, καθώς δεν είχε στη διάθεσή του το replay που έδειχνε την παράβαση.