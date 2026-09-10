Ο Σιλβέν Φρανσίσκο είναι ένα από τα μεταγραφικά αποκτήματα του Παναθηναϊκού και μιλώντας στην κάμερα της ΚΑΕ αναφέρθηκε στις προπονήσεις με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, στη γαλλική παροικία, αλλά και για το κλίμα που επικρατεί, όπως και για το Glass Floor του Telecom Center Athens.

Ο Γάλλος γκαρντ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για όσα ζει καθημερινά στους «πράσινους» και ανυπομονεί για το πρώτο επίσημο ματς εντός έδρας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Φρανσίσκο…

«Eίμαστε έξι άτομα που μιλάμε γαλλικά. Ο κόσμος θα αρχίσει να μιλάει γαλλικά. Τα παιδιά που είμαστε στην Εθνική Γαλλίας είμαστε έτοιμοι. Τώρα απλά πρέπει να επιστρέψω και να εξοικοιωθώ με την ομάδα. Είναι διαφορετικό για τα άλλα παιδιά, μόλις ήρθαν και προσπαθούν να ξαναβρούν τη φόρμα τους. Εγώ είμαι ήδη στη διαδικασία αυτή».

Για τις προπονήσεις με τον Ομπράντοβιτς: «Καταπληκτικές, περίμενα κάτι τέτοιο. Ακόμα καλύτερό από αυτό που περίμενα. Με plays καταστάσεις και όλα όσα θέλει να βάλει σε επίθεση κι άμυνα. Όλοι στην ομάδα κάνουν αυτό που πρέπει. Να δουλεύουμε σκληρά και να γίνουμε καλύτεροι».

Για το Telecom Center Athens και το glass floor: «Μου αρέσει πολύ, ανυπομονώ να έρθει το πρώτο ματς γιατί θα είναι τρελό. Το Glass Floor είναι ωραίο, είχα παίξει και στη Μπάγερν. Είναι ωραία να ξέρεις να παίζεις σε αυτό. Να το χρησιμοποιούν οι ομάδες και για την αποφυγή τραυματισμών. Δεν γλιστράει και δεν υπάρχουν αυτοκόλλητα στο παρκέ».

Για το τι τον εξέπληξε σε σχέση με τις προηγούμενες εμπειρίες του: «Η καθημερινή ρουτίνα της ομάδας, αλλά και το εστιατόριο, το ότι τρώμε εκεί πρωινό, μεσημεριανό. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Και πραγματικά όλοι, το staff επίσης, όλοι θέλουν να συμμετέχουν και να είναι κοντά στην ομάδα. Και το ιατρικό επιτελείο . Νιώθεις σαν να είμαστε μια οικογένεια. Νιώθεις ότι όλοι είναι πραγματικά χαρούμενοι που βρίσκονται εδώ και προσπαθούν ταυτόχρονα να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον. Και αυτό μου αρέσει, είναι πολύ καλό».

Για το ποιος από τους Γάλλους παίκτες εμπνέει περισσότερο τους άλλους: «Όλοι μας, την ίδια στιγμή. Δίνουμε ο ένας κίνητρο στον άλλον. Ξέρουμε για ποιον λόγο είμαστε εδώ. Φυσικά, κάποιες φορές είναι ωραίο να γελάμε, να χαμογελάμε, ωραίο να έχεις Γάλλους μαζί σου. Γιατί, εκτός ίσως από τον Μους, δεν είχα ποτέ πραγματικά έναν Γάλλο συμπαίκτη μαζί μου. Οπότε κάποιες φορές είναι ωραίο να μιλάμε γαλλικά».

Για το τι του έλειψε από την Αθήνα: «Ο καιρός. Το φαγητό, το ελληνικό φαγητό. Θα έλεγα τη χωριάτικη σαλάτα. Θα έλεγα και τον γύρο. Μου έλειψε και ο γύρος. Αλλά κυρίως ο καιρός, ξέρεις. Νιώθω ότι όταν πηγαίνεις στην προπόνηση είσαι πραγματικά χαρούμενος που πας».Τέλος, πες μας ένα πράγμα για τον Σιλβέν που ίσως ο κόσμος δεν περιμένει ή δεν γνωρίζει».

Για το τι είναι αυτό που δεν γνωρίζει ο κόσμος για τον Φρανσίσκο: «Είμαι πολύ καλός χορευτής. Μου αρέσει να κάνω πλάκα, ξέρεις. Μερικές φορές ο κόσμος με βλέπει σαν έναν άνθρωπο που είναι υπερβολικά σοβαρός, κυρίως λόγω του χαρακτήρα μου στο μπάσκετ και όλα αυτά. Μου αρέσει να κάνω πλάκα. Μου αρέσει να χορεύω και είμαι gamer. Μου αρέσει το streaming. Να μαγειρεύω».