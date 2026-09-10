Χωρίς τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος έκανε μια μικροεπέμβαση, θα ταξιδέψει ο Ολυμπιακός στην Κύπρο για τους αγώνες με Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι Τελ Αβίβ στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης».

Μετά την Κρήτη, οι «ερυθρόλευκοι» θα πάνε στην Κύπρο για τα επόμενα φιλικά παιχνίδια στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν και ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει αυτή τη φορά στη διάθεσή του τον Τζόουνς.

Ο Αμερικανός σέντερ, όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ, υποβλήθηκε την Πέμπτη (10/9) σε μικροεπέμβαση αφαίρεσης κύστης από τον δεξιό του μηρό και δεν θα ταξιδέψει με την αποστολή στην Κύπρο.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή (11/9) τον Ερυθρό Αστέρα, τον οποίο νίκησε πριν λίγες μέρες στην Κρήτη, ενώ την Κυριακή (13/9) θα αναμετρηθεί με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.