Ο Ολυμπιακός έχει πλέον στον πάγκο του τον Ιναμόλ Αλγκουαθίλ, προπονητή που έγραψε τη δική του ιστορία στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, κερδίζοντας την εκτίμηση των κορυφαίων συναδέλφων του.

Οι «ερυθρόλευκοι» αποφάσισαν ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αντικαταστάτης του οποίου είναι ένας συμπατριώτης του. Ένας προπονητής που καλείται να αλλάξει το αγωνιστικό πρόσωπο της ομάδας, τον τρόπο παιχνιδιού της, πετυχαίνοντας παράλληλα την επίτευξη των στόχων, την κατάκτηση τίτλων.

Ο 55χρονος τεχνικός ήρθε με ενθουσιασμό στην Ελλάδα για να αναλάβει τον Ολυμπιακό, έχοντας δείξει στην επταετία του στον πάγκο της Σοσιεδάδ ότι μπορεί δώσει σταθερότητα στην ομάδα, να την κρατήσει στο υψηλότερο επίπεδο, πετυχαίνοντας ακόμη και υπερβάσεις, με βάση την ιστορία του κλαμπ.

Ο Αλγκουαθίλ οδήγησε τους Βάσκους στην κατάκτηση του Copa del Rey το 2020, βάζοντας τέλος σε μια ξηρασία 34 χρόνων και αποκλείοντας τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου στον δρόμο προς το τρόπαιο. Παράλληλα, είχε τη Σοσιεδάδ σταθερά στις υψηλές θέσεις της La Liga, με την ομάδα να εξασφαλίζει τη συμμετοχή της στο Champions League έπειτα από απουσία δέκα ετών.

Οι Βάσκοι τερμάτισαν, μάλιστα, στην 1η θέση του ομίλου τους, μπροστά από την Ίντερ, ενώ συνολικά αγωνίστηκαν για πέντε συνεχόμενες χρονιές στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, κάτι που δεν είχαν πετύχει ποτέ ξανά. Και όσο πετύχαινε αυτή τη σταθερότητα, έχοντας χτίσει μια ομάδα που χαρακτηριζόταν από το πρέσινγκ, την ένταση και την κατοχή της μπάλας, ο Αλγκουαθίλ έδινε σε 30 παίκτες από τη Β’ ομάδα και τα τμήματα υποδομής του συλλόγου την ευκαιρία να κάνουν το ντεμπούτο τους.

Γενικά, άλλωστε, ο Ισπανός προπονητής κάνει εξαιρετική δουλειά με τους παίκτες σε ατομικό επίπεδο, καθώς κατάφερε από ταλαντούχους να τους μετατρέψει σε παίκτες του τοπ επιπέδου. Όπως, για παράδειγμα, ο Μικέλ Μερίνο, ο Μάρτιν Θουμπιμέντι, ο Ρόμπιν Λε Νορμάν, ο Αλεξάντερ Ίσακ και ο Μάρτιν Όντεγκααρντ.